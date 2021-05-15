أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط في البرد، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب. وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-15 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط في البرد، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442 02:07 PM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان مع رياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط في البرد، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.