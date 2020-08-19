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شاهد.. وزير الطاقة السعودي يقدر ظروف نظيره الروسي المصاب بـ"كورونا" ويعطيه الكلمة

في بادرة إنسانية جميلة

في بادرة إنسانية جميلة، أعطى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الكلمة الأولى لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، تقديرًا لتحامله على ظروفه الصحية والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج.

يشار الى ان الوزير الروسي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير الطاقة السعودي يقدر ظروف نظيره الروسي المصاب بـ"كورونا" ويعطيه الكلمة
سبق

في بادرة إنسانية جميلة، أعطى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الكلمة الأولى لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، تقديرًا لتحامله على ظروفه الصحية والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج.

يشار الى ان الوزير الروسي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:10 PM
اخر تعديل
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:56 PM

شاهد.. وزير الطاقة السعودي يقدر ظروف نظيره الروسي المصاب بـ"كورونا" ويعطيه الكلمة

في بادرة إنسانية جميلة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,501

في بادرة إنسانية جميلة، أعطى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الكلمة الأولى لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، تقديرًا لتحامله على ظروفه الصحية والمشاركة في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج.

يشار الى ان الوزير الروسي أعلن عن اصابته بفيروس كورونا.

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