النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خالد الحارثي خرج من "وسام الطائف" ولم يعد منذ يومين

عمره 16 عاماً.. ولا يعاني من أي مشاكل صحية

تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو الشاب خالد أحمد الحارثي، البالغ 16 عامًا، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.

وقال شقيق المفقود المواطن مهند الحارثي: إن "خالد" اختفى يوم الأربعاء الماضي بعد المغرب ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن شقيقه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وكان يرتدي وقت خروجه من المنزل "تي شيرت" أحمر وبنطلون أسود.


وأضاف: أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه.

وناشد شقيقه، عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم : 0556930555

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خالد الحارثي خرج من "وسام الطائف" ولم يعد منذ يومين
سبق

تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو الشاب خالد أحمد الحارثي، البالغ 16 عامًا، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.

وقال شقيق المفقود المواطن مهند الحارثي: إن "خالد" اختفى يوم الأربعاء الماضي بعد المغرب ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن شقيقه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وكان يرتدي وقت خروجه من المنزل "تي شيرت" أحمر وبنطلون أسود.


وأضاف: أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه.

وناشد شقيقه، عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم : 0556930555

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
06:59 PM

خالد الحارثي خرج من "وسام الطائف" ولم يعد منذ يومين

عمره 16 عاماً.. ولا يعاني من أي مشاكل صحية

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
19
12,433

تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو الشاب خالد أحمد الحارثي، البالغ 16 عامًا، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.

وقال شقيق المفقود المواطن مهند الحارثي: إن "خالد" اختفى يوم الأربعاء الماضي بعد المغرب ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن شقيقه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وكان يرتدي وقت خروجه من المنزل "تي شيرت" أحمر وبنطلون أسود.


وأضاف: أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه.

وناشد شقيقه، عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم : 0556930555

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة