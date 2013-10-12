النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قرناس" برنامج يومي من معرض الصقور والصيد السعودي الـ2

يقدمه "العابسي" بواجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي

يقدم معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية بتنظيم من نادي الصقور السعودي برنامجاً مباشراً يومياً طيلة أيام المعرض المقام خلال الفترة من 11 - 15 أكتوبر، ويقدمه الإعلامي عبدالرحمن العابسي، وذلك بواجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.


ويسلط برنامج "قرناس"، الذي سمي تيمناً بالصقر الذي تجاوز عمره العام وبدّل ريشه، الضوء إعلامياً على فعاليات المعرض، كما يتخلله مداخلات هاتفية، ولقاءات مع الزوار لأخذ انطباعاتهم عن الفعاليات، ويستضيف العديد من الصقارين والمهتمين بمجال الصقور.

يُذكر أن المعرض يهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد بالصقور لدى الأجيال، من خلال توفير منصة متكاملة يلتقي خلالها ‏الخبراء والعارضون، وهواة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول ‏الخليج والعالم.

الرياض معرض الصقور والصيد مطار الملك خالد الدولي عبدالرحمن العابسي قرناس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قرناس" برنامج يومي من معرض الصقور والصيد السعودي الـ2
سبق

يقدم معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية بتنظيم من نادي الصقور السعودي برنامجاً مباشراً يومياً طيلة أيام المعرض المقام خلال الفترة من 11 - 15 أكتوبر، ويقدمه الإعلامي عبدالرحمن العابسي، وذلك بواجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.


ويسلط برنامج "قرناس"، الذي سمي تيمناً بالصقر الذي تجاوز عمره العام وبدّل ريشه، الضوء إعلامياً على فعاليات المعرض، كما يتخلله مداخلات هاتفية، ولقاءات مع الزوار لأخذ انطباعاتهم عن الفعاليات، ويستضيف العديد من الصقارين والمهتمين بمجال الصقور.

يُذكر أن المعرض يهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد بالصقور لدى الأجيال، من خلال توفير منصة متكاملة يلتقي خلالها ‏الخبراء والعارضون، وهواة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول ‏الخليج والعالم.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
06:12 PM

"قرناس" برنامج يومي من معرض الصقور والصيد السعودي الـ2

يقدمه "العابسي" بواجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,565

يقدم معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية بتنظيم من نادي الصقور السعودي برنامجاً مباشراً يومياً طيلة أيام المعرض المقام خلال الفترة من 11 - 15 أكتوبر، ويقدمه الإعلامي عبدالرحمن العابسي، وذلك بواجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.


ويسلط برنامج "قرناس"، الذي سمي تيمناً بالصقر الذي تجاوز عمره العام وبدّل ريشه، الضوء إعلامياً على فعاليات المعرض، كما يتخلله مداخلات هاتفية، ولقاءات مع الزوار لأخذ انطباعاتهم عن الفعاليات، ويستضيف العديد من الصقارين والمهتمين بمجال الصقور.

يُذكر أن المعرض يهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد بالصقور لدى الأجيال، من خلال توفير منصة متكاملة يلتقي خلالها ‏الخبراء والعارضون، وهواة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول ‏الخليج والعالم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,970
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,706
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,820
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,504

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة