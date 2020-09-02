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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لنائب أمير الكويت ولي العهد

سلّمها وزير الخارجية لرئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقباله له

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

سلّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية للشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقباله له اليوم في قصر السيف.

ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

عقب ذلك بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لنائب أمير الكويت ولي العهد
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

سلّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية للشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقباله له اليوم في قصر السيف.

ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

عقب ذلك بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
06:50 PM

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لنائب أمير الكويت ولي العهد

سلّمها وزير الخارجية لرئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقباله له

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

سلّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية للشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقباله له اليوم في قصر السيف.

ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

عقب ذلك بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.

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