فريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا إي وشريكه الرئيس نيوم.. يحتفلان بالفوز في الدرعية "إي بري"

في طليعة الجولات الافتتاحية للموسم الثامن الجديد من بطولة الفورمولا إي العالمية

احتفل فريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي وشريكه الرئيس نيوم بالفوز في سباق الدرعية إي بري في طليعة الجولات الافتتاحية للموسم الثامن الجديد من بطولة الفورمولا إي العالمية ABB FIA Formula E World Championship والذي استضافته المملكة العربية السعودية خلال يومي 28 ـ 29 يناير 2022.

وحاز الفريق المرتبتين الأولى والثانية في الجولة الأولى بثاني انتصار يحققه السائق نيك دي فريز لفريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا إي في الدرعية ولحق به بفارق بسيط زميله في الفريق ستوفل فاندورن حاصلاً على مركز الوصيف، وبهذه النتيجة حصل فريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا على 57 نقطة إجماليًا في سباق الدرعية في أول جولتين من المسابقة، محققاً المركز الثاني في بطولة الفورمولا إي العالمية قبل إقامة الجولة الثالثة في المكسيك.

وترتكز شراكة نيوم مع فريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا إي على روح الريادة المشتركة، حيث إن كلًا منهما يدعم الاستدامة، ويسعى للصدارة في مجالات التطور والتقدم التكنولوجي والهندسي لتحقيق مستقبل صديق للبيئة وأكثر استدامة، ومن خلال دعم الفريق تعمل نيوم على تحقيق طموحاتها لتطوير أسلوب حياة جديد، كما تدعم هذه الشراكة تبادل المعرفة بين الشركتين المتماثلتين بالتوجهات وزيادة فرص قادة نيوم المستقبليين للتعلم من فريق ينافس في أعلى مستوى، ضمن أول رياضة عالمية بلا انبعاثات كربونية.

وقبيل انطلاق سباق الدرعية شارك مديرون رئيسيون من فريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا إي في ورشة عمل مخصصة لبرنامج نيوم لتطوير الخريجين GrOW في الرياض، حيث يُعد هذا البرنامج مبادرة مصممة لمنح الخريجين السعوديين فرصاً للعمل بجانب عدد من ألمع العقول وأبرز الكفاءات العلمية العالمية في نيوم.

وتضمنت ورشة العمل جلسة حوارات مع مدير فريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا إي إيان جيمس، وسائق الفريق ستوفل فاندورن، ومدير الموارد البشرية ضمن الفريق، إلى جانب مدير الموارد البشرية في نيوم أمين بخاري، واشتملت على تبادل للخبرات والأفكار وسط بيئة احترافية مليئة بالرؤى التي تدعم وتحفز الحضور من خريجي برنامج GrOW قادة نيوم في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال مدير الشراكات الرياضية في نيوم نيل كوبلاند: "يسعدنا استقبال فريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا إي مجددًا في المملكة وأهنئهم على الفوز في الجولات الافتتاحية في بطولة الفورمولا اي العالمية، كما أشكر قادة الفريق على مشاركتهم في حلقة عمل برنامج نيوم للخريجين GrOW تمثل خطوة مهمة لنقل خبراتهم العملية لخريجي البرنامج".

وأضاف: "شراكتنا مع فريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا إي تقدم فرصًا مهمة لتبادل المعرفة، وورشة عمل نيوم للخريجين خير مثال على ذلك، كما سيكتسب خريجو نيوم ضمن برنامج GrOW الكثير من الخبرات والأفكار التي قدّمها فريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا إي؛ إذ يمكنهم لاحقًا تطبيق ما سيتعلمونه من هذه الخبرات في قطاعات أعمالهم في نيوم".

من ناحيته، قال مدير الفريق إيان جيمس: "بعد الوقت الذي قضيناه في الدرعية تسرنا العودة إلى الوطن عقب اجتيازنا للجولتين الأوليين من الموسم بمجموع نقاط مميز، وسعدنا كذلك بفرصة مشاركة خبراتنا ومعارفنا مع شركائنا في نيوم قبل بداية موسم الفورمولا إي الجديد، والعمل مع الشباب ملهم دائمًا، لذا كنت مسرورًا بمقابلة الخريجين المشاركين في برنامج نيوم "GrOW وكثير من المهارات التي نحتاجها للنجاح في مجالنا يمكن نقلها إلى مجالات أخرى، وتسرنا قدرتنا على مشاركة بعض هذه المهارات مع شركائنا في نيوم".

جدير بالذكر أن اثنين من خريجي نيوم من دفعة عام 2020 قد التحقا بفريق ميرسيدس-إي كيو فورمولا إي ضمن بعثة مهنية في أغسطس 2021، وهما أحمد الحسين ودعاء الزاهر، حيث يعملان ضمن الفريق منذ ستة أشهر في مجاليهما بالهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات. وبناءً على الخبرة التي اكتسباها في برنامج GroW، سيقضي الخريجان 12 شهرًا مع فريق السباق؛ للتعلم والاستفادة من الخبرات العالمية، وبما يسهم في تحقيق نجاحهما المستقبلي مع نيوم.