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جازان.. "استشاري عيون" يحيل موظفًا في مستشفى العارضة للتحقيق

تسبَّب في خطأ أدى لحرمان عدد من المراجعين من مقابلة الاستشاري الزائر

أحالت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان موظفًا، يعمل في مستشفى العارضة العام، إلى التحقيق؛ وذلك بعد أن تسبب في خطأ أدى إلى حرمان عدد من المراجعين من مقابلة الاستشاري الزائر بقسم العيون، وحضورهم بعد مغادرته بيوم.

وفي التفاصيل، كان عدد من مراجعي قسم العيون بمستشفى العارضة العام قد وردتهم رسائل على جولاتهم، تفيدهم بضرورة الحضور يوم الخميس لمقابلة الاستشاري الزائر بعد فترة انتظار طويلة، غير أنهم فوجئوا عند المراجعة بأن الطبيب قد حضر يوم الأربعاء، أي قبل يوم من الموعد المحدد، وكان من المفترض إدخال تاريخ هذا اليوم، وليس اليوم الذي بعده.

وقال مراجعون لـ"سبق": إن ما حدث لا يخرج من دائرة الإهمال واللامبالاة بالمواعيد ودقتها.. موضحين أن مَن ارتكب الخطأ يجب أن يحاسَب كونه تسبب في ضياع مواعيد مهمة، قد لا تتكرر، خاصة أن الاستشاري زائر وليس مقيمًا في المستشفى ذاته. مبينين أنه ليس هذا فحسب ما قام به هذا الموظف، بل إن البعض جاء من مكان بعيد، وآخرين تركوا عملهم، ومع ذلك راح الموعد دون فائدة.. متسائلين: مَن المسؤول؟

من جهتها، قالت "صحة جازان" لـ"سبق": إنه إشارة إلى استفساركم بخصوص مراجعي عيادة العيون بمستشفى العارضة العام نوضح لكم أنه في يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019 كان هناك استشاري زائر للقسم، وتم تقديم الخدمة للمراجعين.

وأشارت الصحة إلى أنه حدث خطأ في إدخال تاريخ الموعد لبعض المراجعين على نظام موعد من قِبل الموظف المختص بالمستشفى.. لافتة إلى أنه تمت إعادة جدولة مواعيدهم، وإحالة الموظف للتحقيق.

جازان المديرية العامة للشؤون الصحية مستشفى العارضة العام العيون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. "استشاري عيون" يحيل موظفًا في مستشفى العارضة للتحقيق
سبق

أحالت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان موظفًا، يعمل في مستشفى العارضة العام، إلى التحقيق؛ وذلك بعد أن تسبب في خطأ أدى إلى حرمان عدد من المراجعين من مقابلة الاستشاري الزائر بقسم العيون، وحضورهم بعد مغادرته بيوم.

وفي التفاصيل، كان عدد من مراجعي قسم العيون بمستشفى العارضة العام قد وردتهم رسائل على جولاتهم، تفيدهم بضرورة الحضور يوم الخميس لمقابلة الاستشاري الزائر بعد فترة انتظار طويلة، غير أنهم فوجئوا عند المراجعة بأن الطبيب قد حضر يوم الأربعاء، أي قبل يوم من الموعد المحدد، وكان من المفترض إدخال تاريخ هذا اليوم، وليس اليوم الذي بعده.

وقال مراجعون لـ"سبق": إن ما حدث لا يخرج من دائرة الإهمال واللامبالاة بالمواعيد ودقتها.. موضحين أن مَن ارتكب الخطأ يجب أن يحاسَب كونه تسبب في ضياع مواعيد مهمة، قد لا تتكرر، خاصة أن الاستشاري زائر وليس مقيمًا في المستشفى ذاته. مبينين أنه ليس هذا فحسب ما قام به هذا الموظف، بل إن البعض جاء من مكان بعيد، وآخرين تركوا عملهم، ومع ذلك راح الموعد دون فائدة.. متسائلين: مَن المسؤول؟

من جهتها، قالت "صحة جازان" لـ"سبق": إنه إشارة إلى استفساركم بخصوص مراجعي عيادة العيون بمستشفى العارضة العام نوضح لكم أنه في يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019 كان هناك استشاري زائر للقسم، وتم تقديم الخدمة للمراجعين.

وأشارت الصحة إلى أنه حدث خطأ في إدخال تاريخ الموعد لبعض المراجعين على نظام موعد من قِبل الموظف المختص بالمستشفى.. لافتة إلى أنه تمت إعادة جدولة مواعيدهم، وإحالة الموظف للتحقيق.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:30 AM

جازان.. "استشاري عيون" يحيل موظفًا في مستشفى العارضة للتحقيق

تسبَّب في خطأ أدى لحرمان عدد من المراجعين من مقابلة الاستشاري الزائر

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قاسم الخبراني - جازان
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أحالت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان موظفًا، يعمل في مستشفى العارضة العام، إلى التحقيق؛ وذلك بعد أن تسبب في خطأ أدى إلى حرمان عدد من المراجعين من مقابلة الاستشاري الزائر بقسم العيون، وحضورهم بعد مغادرته بيوم.

وفي التفاصيل، كان عدد من مراجعي قسم العيون بمستشفى العارضة العام قد وردتهم رسائل على جولاتهم، تفيدهم بضرورة الحضور يوم الخميس لمقابلة الاستشاري الزائر بعد فترة انتظار طويلة، غير أنهم فوجئوا عند المراجعة بأن الطبيب قد حضر يوم الأربعاء، أي قبل يوم من الموعد المحدد، وكان من المفترض إدخال تاريخ هذا اليوم، وليس اليوم الذي بعده.

وقال مراجعون لـ"سبق": إن ما حدث لا يخرج من دائرة الإهمال واللامبالاة بالمواعيد ودقتها.. موضحين أن مَن ارتكب الخطأ يجب أن يحاسَب كونه تسبب في ضياع مواعيد مهمة، قد لا تتكرر، خاصة أن الاستشاري زائر وليس مقيمًا في المستشفى ذاته. مبينين أنه ليس هذا فحسب ما قام به هذا الموظف، بل إن البعض جاء من مكان بعيد، وآخرين تركوا عملهم، ومع ذلك راح الموعد دون فائدة.. متسائلين: مَن المسؤول؟

من جهتها، قالت "صحة جازان" لـ"سبق": إنه إشارة إلى استفساركم بخصوص مراجعي عيادة العيون بمستشفى العارضة العام نوضح لكم أنه في يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019 كان هناك استشاري زائر للقسم، وتم تقديم الخدمة للمراجعين.

وأشارت الصحة إلى أنه حدث خطأ في إدخال تاريخ الموعد لبعض المراجعين على نظام موعد من قِبل الموظف المختص بالمستشفى.. لافتة إلى أنه تمت إعادة جدولة مواعيدهم، وإحالة الموظف للتحقيق.

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