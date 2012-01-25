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دبي .. مخالفة مرورية تكشف خيانة رجل لامرأتين

وقع في شر أعماله

كشف مسؤول بشرطة دبي عن واقعة غريبة، حين تسبب تسديد مخالفة مرورية في كشف خيانة زوج أفريقي لزوجته، كما اكتشفت صديقته أنه متزوج ولم تكن تعلم بذلك.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي النقيب عبدالله الشحي: إن من القضايا الغريبة المرتبطة ببلاغات اختراق البطاقات البنكية التي سجلتها الإدارة، واقعة طريفة لرجل إفريقي استخدم البطاقة الائتمانية الخاصة بزوجته في سداد المخالفات المرورية التي ارتكبتها صديقته، مشيراً إلى أنه فور تنفيذ المعاملة تلقت الزوجة إشعاراً نصياً بسحب مبلغ من رصيد بطاقتها فبادرت فوراً إلى تجميدها وإبلاغ المباحث الإلكترونية بالواقعة معتقدة أن بطاقتها البنكية تعرضت للسرقة.

وأضاف أن فريق العمل بالإدارة تتبع عمليات الشراء فوراً وتوصل إلى صاحبة المعاملة وتم جلبها إلى الإدارة لاستجوابها، وكانت المفاجأة أنها لا تعلم أن صديقها متزوج، كما أن زوجته لم تكن تعلم بخيانته لها، فوقع في شر أعماله بسبب معاملة بنكية.

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دبي .. مخالفة مرورية تكشف خيانة رجل لامرأتين
سبق

كشف مسؤول بشرطة دبي عن واقعة غريبة، حين تسبب تسديد مخالفة مرورية في كشف خيانة زوج أفريقي لزوجته، كما اكتشفت صديقته أنه متزوج ولم تكن تعلم بذلك.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي النقيب عبدالله الشحي: إن من القضايا الغريبة المرتبطة ببلاغات اختراق البطاقات البنكية التي سجلتها الإدارة، واقعة طريفة لرجل إفريقي استخدم البطاقة الائتمانية الخاصة بزوجته في سداد المخالفات المرورية التي ارتكبتها صديقته، مشيراً إلى أنه فور تنفيذ المعاملة تلقت الزوجة إشعاراً نصياً بسحب مبلغ من رصيد بطاقتها فبادرت فوراً إلى تجميدها وإبلاغ المباحث الإلكترونية بالواقعة معتقدة أن بطاقتها البنكية تعرضت للسرقة.

وأضاف أن فريق العمل بالإدارة تتبع عمليات الشراء فوراً وتوصل إلى صاحبة المعاملة وتم جلبها إلى الإدارة لاستجوابها، وكانت المفاجأة أنها لا تعلم أن صديقها متزوج، كما أن زوجته لم تكن تعلم بخيانته لها، فوقع في شر أعماله بسبب معاملة بنكية.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
06:34 PM

دبي .. مخالفة مرورية تكشف خيانة رجل لامرأتين

وقع في شر أعماله

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
12,374

كشف مسؤول بشرطة دبي عن واقعة غريبة، حين تسبب تسديد مخالفة مرورية في كشف خيانة زوج أفريقي لزوجته، كما اكتشفت صديقته أنه متزوج ولم تكن تعلم بذلك.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي النقيب عبدالله الشحي: إن من القضايا الغريبة المرتبطة ببلاغات اختراق البطاقات البنكية التي سجلتها الإدارة، واقعة طريفة لرجل إفريقي استخدم البطاقة الائتمانية الخاصة بزوجته في سداد المخالفات المرورية التي ارتكبتها صديقته، مشيراً إلى أنه فور تنفيذ المعاملة تلقت الزوجة إشعاراً نصياً بسحب مبلغ من رصيد بطاقتها فبادرت فوراً إلى تجميدها وإبلاغ المباحث الإلكترونية بالواقعة معتقدة أن بطاقتها البنكية تعرضت للسرقة.

وأضاف أن فريق العمل بالإدارة تتبع عمليات الشراء فوراً وتوصل إلى صاحبة المعاملة وتم جلبها إلى الإدارة لاستجوابها، وكانت المفاجأة أنها لا تعلم أن صديقها متزوج، كما أن زوجته لم تكن تعلم بخيانته لها، فوقع في شر أعماله بسبب معاملة بنكية.

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