"وقار" تُنظّم مبادرة "وجودكم بركة" في دار الرعاية بالرياض

ضمن خطة التدريب التي تنفذها لطالبات الخدمة بجامعة الأميرة نورة

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، صباح أمس الثلاثاء، مبادرة اجتماعية للأمهات بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، وذلك ضمن خطة التدريب التي تنفذها وقار لطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

شملت المبادرة تقديم برنامج اجتماعي وثقافي وترفيهي، بعنوان "وجودكم بركة"، حيث بدأت فقرات البرنامج بالنشيد الوطني السعودي في جو اجتماعي مليء باﻷلفة والمحبة.

بعد ذلك كانت هناك جلسة تعريفية واكتشاف للمهارات والمواهب لدى الأمهات وتوالت الفقرات؛ حيث شاركت الطالبات النزيلات الأهازيج والأناشيد والأطباق الشعبية والمسابقات الثقافية التراثية، وتقديم وجبة إفطار عبارة عن أطباق شعبية وتوزيع هدايا للأمهات النزيلات.

وتتقدم جمعية "وقار" بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من العناية الفائقة بفئة كبار السن وتوفير المراكز الاجتماعية التي تتوافر بها جميع المرافق لتهيئة الجو العائلي لهم.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية وقار "عبدالعزيز الهدلق"، أن مثل هذه المبادرات الاجتماعية وتقديم البرنامج له الأثر الجميل في نفوس النزيلات، وتوثق أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.

وقدمت إدارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات شكرها وتقديرها لجمعية وقار وطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة، على جميل المبادرة الإنسانية وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين النزيلات وأفراد المجتمع، مؤكدة أن تلك الزيارات ترفع الروح المعنوية لديهن.

وكان للبرنامج والمبادرة والهدايا أثر إيجابي على نفوس الأمهات ما جعلهن يعبرن عن مدى سعادتهن بهذه الزيارة، والتي تعتبر بمثابة زيارة عائلية، متمنيات أن يستمر اللقاء.