أمير عسير يقدم سيارة لمتطوعين تعرضوا لحادث خلال توصيلهم الأدوية لمنازل المرضى

من طلاب الطب في ‎جامعة الملك خالد

قدم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، هدية عبارة عن سيارة لمتطوعين‏ من طلاب الطب في ‎جامعة الملك خالد، بعد مشاركتهم في توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بعد أن تعرضوا لحادث سير ثاني أيام عيد الفطر المبارك.