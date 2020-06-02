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أمير عسير يقدم سيارة لمتطوعين تعرضوا لحادث خلال توصيلهم الأدوية لمنازل المرضى

من طلاب الطب في ‎جامعة الملك خالد

قدم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، هدية عبارة عن سيارة لمتطوعين‏ من طلاب الطب في ‎جامعة الملك خالد، بعد مشاركتهم في توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بعد أن تعرضوا لحادث سير ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يقدم سيارة لمتطوعين تعرضوا لحادث خلال توصيلهم الأدوية لمنازل المرضى
سبق

قدم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، هدية عبارة عن سيارة لمتطوعين‏ من طلاب الطب في ‎جامعة الملك خالد، بعد مشاركتهم في توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بعد أن تعرضوا لحادث سير ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:13 PM
اخر تعديل
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
09:09 PM

أمير عسير يقدم سيارة لمتطوعين تعرضوا لحادث خلال توصيلهم الأدوية لمنازل المرضى

من طلاب الطب في ‎جامعة الملك خالد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
15,503

قدم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، هدية عبارة عن سيارة لمتطوعين‏ من طلاب الطب في ‎جامعة الملك خالد، بعد مشاركتهم في توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بعد أن تعرضوا لحادث سير ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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