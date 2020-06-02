أمير عسير يقدم سيارة لمتطوعين تعرضوا لحادث خلال توصيلهم الأدوية لمنازل المرضى

قدم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، هدية عبارة عن سيارة لمتطوعين من طلاب الطب في جامعة الملك خالد، بعد مشاركتهم في توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بعد أن تعرضوا لحادث سير ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
قدم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، هدية عبارة عن سيارة لمتطوعين من طلاب الطب في جامعة الملك خالد، بعد مشاركتهم في توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بعد أن تعرضوا لحادث سير ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
تركي بن طلال
قدم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، هدية عبارة عن سيارة لمتطوعين من طلاب الطب في جامعة الملك خالد، بعد مشاركتهم في توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بعد أن تعرضوا لحادث سير ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
قدم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، هدية عبارة عن سيارة لمتطوعين من طلاب الطب في جامعة الملك خالد، بعد مشاركتهم في توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، بعد أن تعرضوا لحادث سير ثاني أيام عيد الفطر المبارك.