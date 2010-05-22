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"اليزيدي" يحتفل بعقد قرانه بمكة

احتفل الملازم أول دكتور إبراهيم بن مصنف اليزيدي، أحد منسوبي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بعقد قرانه على كريمة الشيخ عبدالله الأسمري في حفل عائلي مختصر بالعاصمة المقدسة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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"اليزيدي" يحتفل بعقد قرانه بمكة
سبق

احتفل الملازم أول دكتور إبراهيم بن مصنف اليزيدي، أحد منسوبي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بعقد قرانه على كريمة الشيخ عبدالله الأسمري في حفل عائلي مختصر بالعاصمة المقدسة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
09:37 PM

"اليزيدي" يحتفل بعقد قرانه بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل الملازم أول دكتور إبراهيم بن مصنف اليزيدي، أحد منسوبي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بعقد قرانه على كريمة الشيخ عبدالله الأسمري في حفل عائلي مختصر بالعاصمة المقدسة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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