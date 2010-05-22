احتفل الملازم أول دكتور إبراهيم بن مصنف اليزيدي، أحد منسوبي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بعقد قرانه على كريمة الشيخ عبدالله الأسمري في حفل عائلي مختصر بالعاصمة المقدسة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
"اليزيدي" يحتفل بعقد قرانه بمكة
احتفل الملازم أول دكتور إبراهيم بن مصنف اليزيدي، أحد منسوبي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بعقد قرانه على كريمة الشيخ عبدالله الأسمري في حفل عائلي مختصر بالعاصمة المقدسة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
اعلان
"اليزيدي" يحتفل بعقد قرانه بمكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-22
22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
09:37 PM
"اليزيدي" يحتفل بعقد قرانه بمكة
احتفل الملازم أول دكتور إبراهيم بن مصنف اليزيدي، أحد منسوبي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بعقد قرانه على كريمة الشيخ عبدالله الأسمري في حفل عائلي مختصر بالعاصمة المقدسة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
11,965
2.5 مليار ..
30 يناير
13,666
91 مليار ..
29 يناير
31,452
70 مليار ..
26 أكتوبر
32,219
نعم.. بدو ولنا الفخر!!
غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ
علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟
صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"
ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء
غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!
عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم
مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!
محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!
عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير
علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء
عبدالمحسن الحارثي