"اليزيدي" يحتفل بعقد قرانه بمكة

احتفل الملازم أول دكتور إبراهيم بن مصنف اليزيدي، أحد منسوبي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بعقد قرانه على كريمة الشيخ عبدالله الأسمري في حفل عائلي مختصر بالعاصمة المقدسة، حضره عدد محدود من أقارب العروسَين وسط احترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.