بقرار وزارة الصحة.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية
قالت إن السبب يعود لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال
أعلنت وزارة الصحة منع الفول السوداني في جميع المدارس الابتدائية، موضحةً أن ذلك بسبب كونه مسبباً للحساسية.
وفي التفاصيل، نشرت وزارة الصحة تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه: "منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال".
وزارة الصحة
الفول السوداني
المدارس الابتدائية
بقرار وزارة الصحة.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية
عبدالعزيز الشهري
سبق
2019-10-23
أعلنت وزارة الصحة منع الفول السوداني في جميع المدارس الابتدائية، موضحةً أن ذلك بسبب كونه مسبباً للحساسية.
وفي التفاصيل، نشرت وزارة الصحة تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه: "منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال".
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:15 PM
بقرار وزارة الصحة.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية
قالت إن السبب يعود لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال
أعلنت وزارة الصحة منع الفول السوداني في جميع المدارس الابتدائية، موضحةً أن ذلك بسبب كونه مسبباً للحساسية.
وفي التفاصيل، نشرت وزارة الصحة تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه: "منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال".