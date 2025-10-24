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بقرار وزارة الصحة.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية

قالت إن السبب يعود لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال

أعلنت وزارة الصحة منع الفول السوداني في جميع المدارس ‏الابتدائية، موضحةً أن ذلك بسبب كونه مسبباً للحساسية.

وفي التفاصيل، نشرت وزارة الصحة تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه: "منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال".

وزارة الصحة الفول السوداني المدارس ‏الابتدائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقرار وزارة الصحة.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية
سبق

أعلنت وزارة الصحة منع الفول السوداني في جميع المدارس ‏الابتدائية، موضحةً أن ذلك بسبب كونه مسبباً للحساسية.

وفي التفاصيل، نشرت وزارة الصحة تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه: "منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال".

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:15 PM

بقرار وزارة الصحة.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية

قالت إن السبب يعود لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
11
33,528

أعلنت وزارة الصحة منع الفول السوداني في جميع المدارس ‏الابتدائية، موضحةً أن ذلك بسبب كونه مسبباً للحساسية.

وفي التفاصيل، نشرت وزارة الصحة تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه: "منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال".

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