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مديرة شرطة نيوزيلندا لـ"سبق": أبهرتني التقنيات الحديثة في مركز 911 .. ونفتخر بالمملكة

أكدت أنه نموذج يستحق الإشادة والاحتذاء به باعتباره صرحًا أمنيًا فريدًا

عبّرت مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن" صاحبة الخطاب الشهير عقب حادثة مسجدي نيوزيلندا لـ"سبق" عن انبهارها عن التقنيات الحديثة المستخدمة بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة ونموذج يستحق الإشادة والاحتذاء به ويستحق أن نفتخر نحن المسلمين بهذا الصرح الأمني الفريد، وكذلك تستحق حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة الداخلية أن تفخر به.

ومن جانب آخر ثمّنت مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن"ما يبذله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين محمد بن سلمان في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع المجالات وخصوصًا الخدمات الجلية المقدمة لحجاج بيت الله.

وأضافت: في الحقيقة شاهدت مساء أمس مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة الذي طوع التقنية الحديثة واستخدمها لخدمة الحجاج وزار المشاعر المقدسة، الأمر الذي أسهم في جودة سرعة استقبال البلاغات وترحيلها وبالتالي انعكس ذلك على سرعة متابعة البلاغات في موقع الحدث بشكل سريع، وهذا يدل على أسبقية التطوير واحترافية المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

واختتمت: أسأل الله لهم ولجميع العاملين في المملكة التوفيق لما قدموا من خدمات إنسانية وأمنية لحجاج الرحمن تعجز الكلمات عن وصفها منذ وصوله إلى المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن"، وعددًا من الشخصيات البارزة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذين اطلعوا على جهود مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة في خدمة حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين.

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مديرة شرطة نيوزيلندا لـ"سبق": أبهرتني التقنيات الحديثة في مركز 911 .. ونفتخر بالمملكة
سبق

عبّرت مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن" صاحبة الخطاب الشهير عقب حادثة مسجدي نيوزيلندا لـ"سبق" عن انبهارها عن التقنيات الحديثة المستخدمة بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة ونموذج يستحق الإشادة والاحتذاء به ويستحق أن نفتخر نحن المسلمين بهذا الصرح الأمني الفريد، وكذلك تستحق حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة الداخلية أن تفخر به.

ومن جانب آخر ثمّنت مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن"ما يبذله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين محمد بن سلمان في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع المجالات وخصوصًا الخدمات الجلية المقدمة لحجاج بيت الله.

وأضافت: في الحقيقة شاهدت مساء أمس مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة الذي طوع التقنية الحديثة واستخدمها لخدمة الحجاج وزار المشاعر المقدسة، الأمر الذي أسهم في جودة سرعة استقبال البلاغات وترحيلها وبالتالي انعكس ذلك على سرعة متابعة البلاغات في موقع الحدث بشكل سريع، وهذا يدل على أسبقية التطوير واحترافية المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

واختتمت: أسأل الله لهم ولجميع العاملين في المملكة التوفيق لما قدموا من خدمات إنسانية وأمنية لحجاج الرحمن تعجز الكلمات عن وصفها منذ وصوله إلى المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن"، وعددًا من الشخصيات البارزة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذين اطلعوا على جهود مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة في خدمة حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:29 AM

مديرة شرطة نيوزيلندا لـ"سبق": أبهرتني التقنيات الحديثة في مركز 911 .. ونفتخر بالمملكة

أكدت أنه نموذج يستحق الإشادة والاحتذاء به باعتباره صرحًا أمنيًا فريدًا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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7,115

عبّرت مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن" صاحبة الخطاب الشهير عقب حادثة مسجدي نيوزيلندا لـ"سبق" عن انبهارها عن التقنيات الحديثة المستخدمة بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة ونموذج يستحق الإشادة والاحتذاء به ويستحق أن نفتخر نحن المسلمين بهذا الصرح الأمني الفريد، وكذلك تستحق حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة الداخلية أن تفخر به.

ومن جانب آخر ثمّنت مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن"ما يبذله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين محمد بن سلمان في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع المجالات وخصوصًا الخدمات الجلية المقدمة لحجاج بيت الله.

وأضافت: في الحقيقة شاهدت مساء أمس مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة الذي طوع التقنية الحديثة واستخدمها لخدمة الحجاج وزار المشاعر المقدسة، الأمر الذي أسهم في جودة سرعة استقبال البلاغات وترحيلها وبالتالي انعكس ذلك على سرعة متابعة البلاغات في موقع الحدث بشكل سريع، وهذا يدل على أسبقية التطوير واحترافية المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

واختتمت: أسأل الله لهم ولجميع العاملين في المملكة التوفيق لما قدموا من خدمات إنسانية وأمنية لحجاج الرحمن تعجز الكلمات عن وصفها منذ وصوله إلى المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، مديرة شرطة نيوزيلندا "نائلة حسن"، وعددًا من الشخصيات البارزة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذين اطلعوا على جهود مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة في خدمة حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين.

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