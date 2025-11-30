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"أمير تبوك" يلتقي المواطنين في اللقاء الأسبوعي

بحث عديداً من الموضوعات التي تهم مواطني المنطقة

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء رحب أمير تبوك بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يلتقي المواطنين في اللقاء الأسبوعي
سبق

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء رحب أمير تبوك بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
12:43 PM

"أمير تبوك" يلتقي المواطنين في اللقاء الأسبوعي

بحث عديداً من الموضوعات التي تهم مواطني المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء رحب أمير تبوك بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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