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ينطلق الجمعة ويستمر 3 أيام..  بدء حضور الفرق المشاركة في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

بدأت وفود الفرق المشاركة في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الذي سينطلق الجمعة القادمة ويستمر 3 أيام على حلبة كورنيش جدة للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالوصول إلى صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.


وتحتضن حلبة كورنيش جدة -التي تعدّ أحدث وأسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1- الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول الهولندي ماكس فيرشتابن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ينطلق الجمعة ويستمر 3 أيام..  بدء حضور الفرق المشاركة في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1
سبق

بدأت وفود الفرق المشاركة في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الذي سينطلق الجمعة القادمة ويستمر 3 أيام على حلبة كورنيش جدة للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالوصول إلى صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.


وتحتضن حلبة كورنيش جدة -التي تعدّ أحدث وأسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1- الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول الهولندي ماكس فيرشتابن.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:28 PM

ينطلق الجمعة ويستمر 3 أيام..  بدء حضور الفرق المشاركة في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بدأت وفود الفرق المشاركة في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الذي سينطلق الجمعة القادمة ويستمر 3 أيام على حلبة كورنيش جدة للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالوصول إلى صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.


وتحتضن حلبة كورنيش جدة -التي تعدّ أحدث وأسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1- الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول الهولندي ماكس فيرشتابن.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

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