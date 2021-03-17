النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ(26) لاعبًا

يقيم المنتخب السعودي الأول معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي:

محمد العويس، أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالله العويشير، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، حسن العمري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

وسيحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض المباراتين، حيث سيلتقي "الأخضر" شقيقه منتخب الكويت وديًا في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، تحضيرًا لمواجهة منتخب فلسطين الشقيق ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة في الثلاثين من الشهر ذاته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ(26) لاعبًا
سبق

يقيم المنتخب السعودي الأول معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي:

محمد العويس، أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالله العويشير، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، حسن العمري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

وسيحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض المباراتين، حيث سيلتقي "الأخضر" شقيقه منتخب الكويت وديًا في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، تحضيرًا لمواجهة منتخب فلسطين الشقيق ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة في الثلاثين من الشهر ذاته.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
12:58 AM
اخر تعديل
17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
03:51 AM

الأخضر يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ(26) لاعبًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,615

يقيم المنتخب السعودي الأول معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي:

محمد العويس، أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالله العويشير، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، حسن العمري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

وسيحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض المباراتين، حيث سيلتقي "الأخضر" شقيقه منتخب الكويت وديًا في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، تحضيرًا لمواجهة منتخب فلسطين الشقيق ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة في الثلاثين من الشهر ذاته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,147
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,292
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,125
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,479

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة