الجيش اليمني يسقط 3 طائرات مسيرة للحوثي

أطلقتها الميليشيات نحو مواقعه بمأرب وتعز

أعلن الجيش اليمني إسقاط ثلاث طائرات مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، لاستهداف مواقعه في محافظتي مأرب، وتعز، شرق وجنوب غرب اليمن.

وصرح مصدر عسكري يمني أن دفاعات الجيش دمّرت طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من مواقعه في جبهة المشجح غرب مأرب تزامنًا مع تدمير ثلاث عربات محمّلة بأسلحة وذخائر في قصف مدفعي.

وفي الريف الغربي لمحافظة تعز، أسقطت دفاعات الجيش، طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، نحو مواقعه في جبهة مقبنة التي شهدت مواجهات متقطعة في مناطق الطوير.