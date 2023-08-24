بالفيديو .. هكذا استقبل رئيس الشيشان هدية الملك وولي العهد

استقبل رمضان أحمدوفيتش قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بقبلات حارة وسط تكبيرات أكثر من خمسين ألف مُصلٍّ، توافدوا لحضور مراسم افتتاح جامع "فخر المسلمين" بمدينة شالي بالشيشان، الذي يعد أكبر جامع في أوروبا، كما وصف الهدية بالغالية على قلبه.

وفي التفاصيل، سلَّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس وفد السعودية في الحفل، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، هدية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عبارة عن قطعتَين من ستار الكعبة المشرفة إهداء لفخامة الرئيس لوضعهما في هذا المسجد الطاهر الذي سيكون منارة هدى وإصلاح في قارة أوروبا.

وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن في كلمته تغيير اسم المسجد من فخر المسلمين إلى مسجد "خاتم المرسلين" حبًّا للنبي الكريم ــ صلى الله عليه وسلم ــ. كما حمد الله على تمام البناء مؤملاً أن يكون نواة خير وبركة، ومشعلاً لنشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة.