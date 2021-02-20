الغذاء والدواء الأمريكية: لا دليل على انتقال كورونا من الأغذية المجمّدة

الفيروس التاجي ينتشر في الأساس عبر قطرات تتناثر من الفم والأنف

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانًا أكدت فيه أنه لا يوجد "دليل موثوق" على أن فيروس SARS-CoV-2 ينتقل من خلال الأطعمة أو تغليف المواد الغذائية.

وجاء البيان في أعقاب مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، أدرج خلاله العلماء عبوات الطعام المجمدة كمصدر محتمل لانتقال فيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أن الارتباط أو عدم وجوده بين الغذاء وانتشار فيروس كورونا له أيضًا آثار على معرفة أصل تفشّي الفيروس التاجي والوباء اللاحق، والذي يبدو أنه بدأ في ووهان- الصين.

وبحسب "لايف ساينس" قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: إنه من غير المرجح أن تنشر عبوات الطعام والأغذية "كوفيد-19".

وكتبت إدارة الغذاء والدواء في بيان: يجب طمأنة المستهلكين بأننا ما زلنا نعتقد، استنادًا إلى فهمنا للمعلومات العلمية الموثوقة المتاحة حاليًّا، وبدعم من إجماع علمي دولي ساحق؛ أن الأطعمة التي يتناولونها وعبوات الطعام التي يلمسونها من غير المرجح أن تنشر فيروس SARS-CoV-2.

وعلى الرغم من أن فريق منظمة الصحة العالمية ما يزال يحقق في هذا المسار النظري للانتقال، إلا أن إدارة الغذاء والدواء (FDA) أكدت أن خطر التقاط فيروس SARS-CoV-2 من الطعام أو عبوات الطعام "منخفض للغاية".

وينتشر الفيروس التاجي بشكل أساسي من شخص لآخر في قطرات تتناثر من الفم والأنف.

وقالت الدكتورة جانيت وودكوك، مفوض الغذاء والدواء بالإنابة في إدارة الغذاء والدواء في البيان: من المهم بشكل خاص أن نلاحظ أن كوفيد-19 هو مرض تنفسي ينتشر من شخص لآخر، على عكس الفيروسات المنقولة عن طريق الغذاء أو فيروسات الجهاز الهضمي، مثل نوروفيروس والتهاب الكبد أ، التي غالبًا ما تصيب الناس بالمرض من خلال الطعام الملوث.

وأضافت: إدارة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، استندت في هذا التقييم إلى الأبحاث التي أجرتها دول مختلفة خلال الوباء، وأن هناك "إجماعًا دوليًّا" حول انخفاض مخاطر انتقال العدوى من الأغذية وعبواتها، ولم تجد أي أنظمة مراقبة وطنية أو دولية صلة بين المنتجات الغذائية وانتقال كوفيد-19.

وأردفت: بالنظر إلى أكثر من 100 مليون حالة إصابة بكوفيد-19، لم نر دليلًا وبائيًّا على الطعام أو المواد الغذائية المعبأة كمصدر لانتقال SARS-CoV-2 إلى البشر.

وأثار المسؤولون الصينيون احتمال انتشار الفيروس عن طريق الأطعمة المجمدة المعبأة، لكن مراكز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية قالا إن هذا أمر مستبعد للغاية؛ حيث إن العثور على الفيروس في الطعام والتعبئة والتغليف لا يقدّم دليلاً مباشرًا على أن البشر يمكنهم التقاط ما يكفي من الفيروسات من منتج ملوث للإصابة فعليًّا بـ"كوفيد-19".

من ناحيته قال عالم الأحياء الدقيقة إيمانويل غولدمان من كلية الطب روتجرز نيو جيرسي لـNPR: لم يكن لدى الصين أي تقارير عن المستهلكين، أو حتى الاشتباه، عن إصابة المستهلكين بهذه الطريقة.

وجاء في البيان: للإصابة بالعدوى يحتاج الشخص إلى استنشاق عدد كبير من جزيئات الفيروس التاجي الحية، لكن عدد الجسيمات التي من المحتمل أن يتم التقاطها من الأطعمة أو العبوات الملوثة سيكون صغيرًا جدًّا.

ويمكن أن تقلل تدابير النظافة الشخصية الأساسية وسلامة الأغذية من أي خطر لانتقال SARS-CoV-2 من الطعام أو العبوات المجمدة، ويشمل ذلك غسل يديك قبل تناول الطعام، وشطف المنتجات الطازجة بالماء، ويمكن غسل اليدين بعد التعامل مع عبوات الطعام أو أكياس الطعام.