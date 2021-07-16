بدون حجز مسبق.. جامعة طيبة تخصص مركزاً لأخذ لقاح كورونا لمنسوبيها

أعلنت منع دخول الجامعة وفروعها دون أخذ اللقاح اعتباراً من 22 ذو الحجة

خصصت جامعة طبية مركز استقبال لأخذ لقاح كورونا عبر مركز اللقاح بالجامعة في المبنى الدائري بدون حجز موعد مسبق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك لتسهيل عملية دخول منسوبي الجامعة شريطة تقديم البطاقة الجامعية أو ما يثبت الانتساب للجامعة.



وتفصيلاً، دعت الجامعة من خلال حرصها على سلامة منسوبي الجامعة وتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة، إلى المبادرة لأخذ اللقاح عبر مركز لقاح الجامعة في المبنى الدائري دون حجز موعد مسبق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادي عشرة مساء، حيث خصصت الجامعة مركز استقبال خاصاً لمنسوبي الجامعة وذلك لتسهيل دخولهم، شريطة إبراز البطاقة الجامعية أو ما يثبت الانتساب لجامعة طيبة علماً بأنه يمنع دخول الجامعة وفروعها دون أخذ اللقاح اعتباراً من 22 ذو الحجة 1442 هجري.