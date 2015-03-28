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خلال أسبوع.. أكثر من 11 ألف جولة رقابية تحرر 484 مخالفة بالشرقية

استقبلت الأمانة 3508 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 11346 جولة رقابية، و280 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 61 منشأة تجارية، وتحرير 484 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 3508 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية؛ مؤكدةً جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق "توكلنا" في الأسواق والمراكز، ومتابعتها؛ وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، كذلك متابعة تطبيق الاشتراطات البلدية.
ودعَت الأمانة المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والمخالفات البلدية؛ وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الجائحة.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أسبوع.. أكثر من 11 ألف جولة رقابية تحرر 484 مخالفة بالشرقية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 11346 جولة رقابية، و280 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 61 منشأة تجارية، وتحرير 484 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 3508 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية؛ مؤكدةً جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق "توكلنا" في الأسواق والمراكز، ومتابعتها؛ وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، كذلك متابعة تطبيق الاشتراطات البلدية.
ودعَت الأمانة المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والمخالفات البلدية؛ وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الجائحة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
01:34 PM

خلال أسبوع.. أكثر من 11 ألف جولة رقابية تحرر 484 مخالفة بالشرقية

استقبلت الأمانة 3508 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 11346 جولة رقابية، و280 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 61 منشأة تجارية، وتحرير 484 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 3508 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية؛ مؤكدةً جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق "توكلنا" في الأسواق والمراكز، ومتابعتها؛ وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، كذلك متابعة تطبيق الاشتراطات البلدية.
ودعَت الأمانة المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، والمخالفات البلدية؛ وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الجائحة.

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