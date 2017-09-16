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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت

شدد على وقوف بلاده حكومةً وشعبًا مع المملكة وما يمس أمنها

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأدان أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مشددًا على وقوف الكويت حكومةً وشعبًا مع المملكة وما يمس أمنها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لأمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأدان أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مشددًا على وقوف الكويت حكومةً وشعبًا مع المملكة وما يمس أمنها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لأمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
09:45 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت

شدد على وقوف بلاده حكومةً وشعبًا مع المملكة وما يمس أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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5,327

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأدان أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مشددًا على وقوف الكويت حكومةً وشعبًا مع المملكة وما يمس أمنها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لأمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

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