"حكايا مسك" تعقد لقاءً تعريفياً لاستعراض تفاصيل الرحلة التفاعلية

يتضمن الاطلاع على مكونات الفعالية ومقرها والمرور بالمنصات المتنوعة

عقد مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، لقاءً تعريفياً مخصصاً لوسائل الإعلام حول مبادرة "حكايا مسك 2019" التي تنطلق اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات موسم الرياض، التي تستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة لأسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

وقال مدير مشروع "حكايا مسك" زياد الشبل؛ خلال حديثه في اللقاء التعريفي الذي عُقد مساء أمس في مقر الفعالية: أبرز ما يميز النسخة الجديدة من "حكايا مسك" هي الرحلة التفاعلية، إذ تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال الإنتاج المرئي وصناعة الأفلام.

وأشار إلى أن مبادرة "حكايا مسك"، التي تُعقد بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، تهدف إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة فــي مختلف المجالات الإبداعية.

وأضاف: الفعالية تشتمل على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.

وأكّد "الشبل"؛ أن "حكايا مسك" في نسختها الجديدة ستقدم نحو 360 ورشة عمل، موضحاً أن الفعالية قدمت نحو 1250 ورشة عمل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي سيزيد من إجمالي الورش المقدمة إلى 1610 ورش عمل متنوعة ما بين الكتابة، الرسم، الإنتاج، والإنيميشن.

وأردف: الجديد في ورش العمل هو الطابع التفاعلي، إذ ستنقل حكايا مسك 2019 زوّارها إلى مستوى متقدم من الإمكانات والآليات في صنع المشهد بمشاركة من شركات عالمية ومحلية .

وتابع: "تتنوّع ورش العمل في "حكايا مسك"؛ لتهتم بالجانب التطبيقي أكثر، وتركّز على إكساب الزائر معارف متنوعة في مجال صناعة المشاهد، والتي تقدمها عدة شركات وأكاديميات مختصة، حيث يتاح للزوّار إما المشاركة التفاعلية في ورش العمل أو مشاهدة ما يحدث في مقاعد مخصصة للمتفرجين".

وقال "الشبل": برنامج حكايا مسك مبني على خطة إبداعية مدروسة تعمل على تمكين الشباب من استلهام الأفكار من التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعياً.

وأضاف: يسعى برنامج حكايا مسك إلى تقديم الموروث الثقافي السعودي بتقنيات تتوافق مع العصر الحديث، وتشجيع الشباب المبدع على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم بالطرق المبتكرة لذلك.

وأردف: حكايا مسك ستشهد انعقاد جلسات حوارية مع رجال الإطفاء والمرور وكذلك المسعفين، في منصة حوارية تفاعلية بعنوان "حكايا الميدان"، وسيستمع الزوار عبر هذه المنصة على كل القصص المبنية على أحداث واقعية بأسلوب تفاعلي بين المتحدث والجمهور.

وتابع: حكايا الميدان ستجمع عدداً من موظفي المرور والإسعاف والدفاع المدني بجمهور حكايا ليشاركوهم حكايا لا مثيل لها من كواليس عملهم وبطولاتهم بحيث يروي يومياً ضيف مختلف إحدى القصص التي لا تُنسى.