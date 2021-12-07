النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ الحائط يدشن نادي الهايكنج.. والإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة

"النماش" تحدث عن أبرز الأندية الرياضية التي تم تدشينها أخيرًا بالمنطقة

دشن مساء اليوم الثلاثاء محافظ الحائط محمد بن مطلق القنون نادي هايكنج الرياضي، وذلك بحضور رئيس هايكنج حائل حمدان النماش، ورئيس "هايكنج فدك" عبدالله عيد الريمان ومعرف أهالي الحائط. عبد الرحمن الجابر.

وقد أُقيم برنامج خطابي بُدئ بالقرآن الكريم، ثم كلمة رئيس هايكنج حائل "حمدان النماش، تحدث من خلالها عن أبرز الأندية الرياضية التي تم تدشينها في المنطقة أخيرًا تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تلا ذلك كلمة رئيس هايكنج فدك عبدالله عيد الريمان، رفع من خلالها خالص شكره وتقديره إلى الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ونائب أمير المنطقة الأمير فيصل فهد بن مقرن، الرئيس الفخري لهايكنج حائل على دعمهما للأندية الرياضية في تلك المنطقة، والتي أصبحت تُسهم في خدمة السياحة والزوار للمواقع الأثرية، وكذلك ممارسة الرياضة (المشي والتسلق) وسط الطبيعة وإبراز معالم المحافظة الأثرية من خلال عمل مسارات المتنوعة.

وقد تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة نادي هايكنج الحائط على النحو التالي: مجلس إدارة نادي هايكنج عبدالله عيد علي الريمان رئيسًا وإبراهيم خلف خليف الجابر نائبًا للرئيس ومنصور راشد محمد الكليخ وعبدالاله عبيدالله نهير الحايطي عضوًا ومدير للمركز الإعلامي بالنادي وحسن مفلح عبدالعزيز الحايطي عضوًا وعبدالرحمن مناور علي الريمان عضوًا وعبدالرحمن محمد صالح الحايطي عضوًا.

بعد ذلك، تم تكريم عددٍ من الجهات الحكومية والداعمة لنادي "الهايكنج فدك" بدروع تذكارية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ الحائط يدشن نادي الهايكنج.. والإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة
سبق

دشن مساء اليوم الثلاثاء محافظ الحائط محمد بن مطلق القنون نادي هايكنج الرياضي، وذلك بحضور رئيس هايكنج حائل حمدان النماش، ورئيس "هايكنج فدك" عبدالله عيد الريمان ومعرف أهالي الحائط. عبد الرحمن الجابر.

وقد أُقيم برنامج خطابي بُدئ بالقرآن الكريم، ثم كلمة رئيس هايكنج حائل "حمدان النماش، تحدث من خلالها عن أبرز الأندية الرياضية التي تم تدشينها في المنطقة أخيرًا تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تلا ذلك كلمة رئيس هايكنج فدك عبدالله عيد الريمان، رفع من خلالها خالص شكره وتقديره إلى الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ونائب أمير المنطقة الأمير فيصل فهد بن مقرن، الرئيس الفخري لهايكنج حائل على دعمهما للأندية الرياضية في تلك المنطقة، والتي أصبحت تُسهم في خدمة السياحة والزوار للمواقع الأثرية، وكذلك ممارسة الرياضة (المشي والتسلق) وسط الطبيعة وإبراز معالم المحافظة الأثرية من خلال عمل مسارات المتنوعة.

وقد تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة نادي هايكنج الحائط على النحو التالي: مجلس إدارة نادي هايكنج عبدالله عيد علي الريمان رئيسًا وإبراهيم خلف خليف الجابر نائبًا للرئيس ومنصور راشد محمد الكليخ وعبدالاله عبيدالله نهير الحايطي عضوًا ومدير للمركز الإعلامي بالنادي وحسن مفلح عبدالعزيز الحايطي عضوًا وعبدالرحمن مناور علي الريمان عضوًا وعبدالرحمن محمد صالح الحايطي عضوًا.

بعد ذلك، تم تكريم عددٍ من الجهات الحكومية والداعمة لنادي "الهايكنج فدك" بدروع تذكارية.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:07 PM

محافظ الحائط يدشن نادي الهايكنج.. والإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة

"النماش" تحدث عن أبرز الأندية الرياضية التي تم تدشينها أخيرًا بالمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
164

دشن مساء اليوم الثلاثاء محافظ الحائط محمد بن مطلق القنون نادي هايكنج الرياضي، وذلك بحضور رئيس هايكنج حائل حمدان النماش، ورئيس "هايكنج فدك" عبدالله عيد الريمان ومعرف أهالي الحائط. عبد الرحمن الجابر.

وقد أُقيم برنامج خطابي بُدئ بالقرآن الكريم، ثم كلمة رئيس هايكنج حائل "حمدان النماش، تحدث من خلالها عن أبرز الأندية الرياضية التي تم تدشينها في المنطقة أخيرًا تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تلا ذلك كلمة رئيس هايكنج فدك عبدالله عيد الريمان، رفع من خلالها خالص شكره وتقديره إلى الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ونائب أمير المنطقة الأمير فيصل فهد بن مقرن، الرئيس الفخري لهايكنج حائل على دعمهما للأندية الرياضية في تلك المنطقة، والتي أصبحت تُسهم في خدمة السياحة والزوار للمواقع الأثرية، وكذلك ممارسة الرياضة (المشي والتسلق) وسط الطبيعة وإبراز معالم المحافظة الأثرية من خلال عمل مسارات المتنوعة.

وقد تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة نادي هايكنج الحائط على النحو التالي: مجلس إدارة نادي هايكنج عبدالله عيد علي الريمان رئيسًا وإبراهيم خلف خليف الجابر نائبًا للرئيس ومنصور راشد محمد الكليخ وعبدالاله عبيدالله نهير الحايطي عضوًا ومدير للمركز الإعلامي بالنادي وحسن مفلح عبدالعزيز الحايطي عضوًا وعبدالرحمن مناور علي الريمان عضوًا وعبدالرحمن محمد صالح الحايطي عضوًا.

بعد ذلك، تم تكريم عددٍ من الجهات الحكومية والداعمة لنادي "الهايكنج فدك" بدروع تذكارية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,360

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة