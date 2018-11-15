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"الحرس الوطني" تعلن إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين

ممن هم ضمن قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين بشكل كامل للمستفيدين العسكريين بالخدمة، ممن هم ضمن قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

وتفصيلًا: قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": لجميع منسوبي وزارة الحرس الوطني العسكريين على رأس الخدمة؛ يمكنكم الاستفادة من برنامج الدعم السكني للعسكريين. وللتسجيل وتعديل البيانات من خلال الرابط: https://advisor.redf.gov.sa

وتعد مبادرة القروض السكنية للعسكرين في الخدمة مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي؛ حيث تندرج المبادرة ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بالشريحة المستهدفة؛ فهم مستفيدو وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، فيما تتضمن الخدمات المقدمة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وشراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان، وشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع وزارة الإسكان والبناء الذاتي لأرض يملكها المواطن.

مصادر "سبق" تكشف عن تفاصيل مبادرة الدعم السكني لـ"العسكريين": قرض حسن.. وهذا موعد الإطلاق الرسمي تأكيداً لانفراد "سبق".. "الإسكان" تستعد للإعلان عن مبادرة قروض العسكريين الخميس رسمياً.. وزارة الدفاع تعلن: إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين هنا تفاصيل القرض العقاري للعسكريين بمختلف قطاعاتهم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحرس الوطني" تعلن إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين
سبق

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين بشكل كامل للمستفيدين العسكريين بالخدمة، ممن هم ضمن قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

وتفصيلًا: قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": لجميع منسوبي وزارة الحرس الوطني العسكريين على رأس الخدمة؛ يمكنكم الاستفادة من برنامج الدعم السكني للعسكريين. وللتسجيل وتعديل البيانات من خلال الرابط: https://advisor.redf.gov.sa

وتعد مبادرة القروض السكنية للعسكرين في الخدمة مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي؛ حيث تندرج المبادرة ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بالشريحة المستهدفة؛ فهم مستفيدو وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، فيما تتضمن الخدمات المقدمة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وشراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان، وشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع وزارة الإسكان والبناء الذاتي لأرض يملكها المواطن.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
07:36 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:08 PM

"الحرس الوطني" تعلن إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين

ممن هم ضمن قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري

A A A
متعب البقمي - الرياض
4
10,222

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين بشكل كامل للمستفيدين العسكريين بالخدمة، ممن هم ضمن قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

وتفصيلًا: قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": لجميع منسوبي وزارة الحرس الوطني العسكريين على رأس الخدمة؛ يمكنكم الاستفادة من برنامج الدعم السكني للعسكريين. وللتسجيل وتعديل البيانات من خلال الرابط: https://advisor.redf.gov.sa

وتعد مبادرة القروض السكنية للعسكرين في الخدمة مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي؛ حيث تندرج المبادرة ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بالشريحة المستهدفة؛ فهم مستفيدو وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، فيما تتضمن الخدمات المقدمة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وشراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان، وشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع وزارة الإسكان والبناء الذاتي لأرض يملكها المواطن.

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