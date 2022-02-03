"شرطة الرياض" تسترد مركبة مسروقة استخدمها (8) مقيمين في اقتحام مستودعات ومصانع وسرقة قواطع

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة استردت مركبة مسروقة، وقبضت على سارقيها، (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، استخدموها في ارتكاب حوادث جنائية، تمثلت في اقتحام مستودعات ومصانع مواد كهربائية، والاستيلاء على قواطع نحاسية وكهربائية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.