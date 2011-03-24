فيديو اللحظة الأخيرة.. سرعة البديهة تُنقذ رجلًا سقط من الشرفة

فقدان الوعي لثوانٍ كاد ينتهي بكارثة

في اللحظة الأخيرة، نجا رجل بأعجوبة في ولاية كيرالا الهندية، عند سقوطه من بلكونة أحد البنوك؛ لكن سرعة بديهة شخص يقف بجواره أنقذته في اللحظة الأخيرة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي في بنك "كيرلا إيدودي".

ويُظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة في البنك، عدة رجال يقفون في بلكون بالطابق الثاني، متكئين على جدار من الطوب، وفي غضون ثوان قليلة، فَقَد شخص يُدعى " بينو" وعيه وسقط إلى الوراء من الشرفة؛ حتى أصبح جسده بالكامل خارج الشرفة.

وعلى الفور انتبه رجل آخر كان يقف بجواره؛ فأسرع بالإمساك بقدم "بينو" ثم اندفع الآخرون لمساعدته في سحب الرجل إلى بر الأمان.

وحسب الصحيفة؛ فإن المنقذ يدعى "ثايل ميثال بابو"، وهو عامل بأجر يومي، وحضر إلى البنك لدفع أقساط صندوق الرعاية الاجتماعية عندما وقع الحادث.

وقد نُقل "بينو" إلى المستشفى في وقت لاحق، دون أي إصابات.

وبعد انتشار الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد المستخدمون بسرعة بديهة "بابو" وإنسانيته.