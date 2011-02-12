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استشاري قلب: الأسبرين دواء مهمّ في علاج أمراض القلب والوقاية من الجلطات

قال إنه لا يعطى لشخص سليم كوقاية إلا إذا كانت منافعه أكبر من مضارِّه المحتملة

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، أن ‏الأسبرين ما زال دواءً مهمًّا وركيزة أساسية في علاج أمراض القلب والوقاية من الجلطات الحادة.

وأضاف الدكتور "النمر" أن ‏الأسبرين يقلل التصاق الصفائح ويحمي من الجلطات؛ لكن المشكلة أنه يزيد نسبة نزيف المعدة وتقرحاتها، وبالتالي قد يعرض المريض إلى ما لا يحمد عقباه؛ لذا فإنه لا يعطى لشخص سليم كوقاية إلا إذا كانت منافعه أكبر من مضاره المحتملة.

من جهة ثانية قال الدكتور "النمر" إنه يمكن إيقاف دواء الضغط لبعض المرضى، وليس للأغلبية، ولمن هم في المرحلة الأولى من المرض ولديهم دواء واحد بجرعات قليلة، وكان لديهم سمنة وأجروا تغييرًا جذريًّا في نمط حياتهم وأنزلوا أوزانهم. وفي هذه الحالة يكون بالتدريج وتحت إشراف طبيب.

وأضاف أن الفئات الأخرى التي يمكن إيقاف دواء الضغط لها؛ هم كبار السن الذين يتناولون جرعات بسيطة، والمصابون بأمراض الكلى يحتاجون للغسيل الكلوي ويعانون من هبوط الضغط أثناء أو بعد الغسيل، وكذلك كبار السن في مراحل متأخرة من ضعف عضلة القلب ولديهم هبوط في الضغط على جرعات بسيطة من أدوية الضغط.

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استشاري قلب: الأسبرين دواء مهمّ في علاج أمراض القلب والوقاية من الجلطات
سبق

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، أن ‏الأسبرين ما زال دواءً مهمًّا وركيزة أساسية في علاج أمراض القلب والوقاية من الجلطات الحادة.

وأضاف الدكتور "النمر" أن ‏الأسبرين يقلل التصاق الصفائح ويحمي من الجلطات؛ لكن المشكلة أنه يزيد نسبة نزيف المعدة وتقرحاتها، وبالتالي قد يعرض المريض إلى ما لا يحمد عقباه؛ لذا فإنه لا يعطى لشخص سليم كوقاية إلا إذا كانت منافعه أكبر من مضاره المحتملة.

من جهة ثانية قال الدكتور "النمر" إنه يمكن إيقاف دواء الضغط لبعض المرضى، وليس للأغلبية، ولمن هم في المرحلة الأولى من المرض ولديهم دواء واحد بجرعات قليلة، وكان لديهم سمنة وأجروا تغييرًا جذريًّا في نمط حياتهم وأنزلوا أوزانهم. وفي هذه الحالة يكون بالتدريج وتحت إشراف طبيب.

وأضاف أن الفئات الأخرى التي يمكن إيقاف دواء الضغط لها؛ هم كبار السن الذين يتناولون جرعات بسيطة، والمصابون بأمراض الكلى يحتاجون للغسيل الكلوي ويعانون من هبوط الضغط أثناء أو بعد الغسيل، وكذلك كبار السن في مراحل متأخرة من ضعف عضلة القلب ولديهم هبوط في الضغط على جرعات بسيطة من أدوية الضغط.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
02:54 PM

استشاري قلب: الأسبرين دواء مهمّ في علاج أمراض القلب والوقاية من الجلطات

قال إنه لا يعطى لشخص سليم كوقاية إلا إذا كانت منافعه أكبر من مضارِّه المحتملة

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ماجد الرفاعي - الرياض
7
3,968

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، أن ‏الأسبرين ما زال دواءً مهمًّا وركيزة أساسية في علاج أمراض القلب والوقاية من الجلطات الحادة.

وأضاف الدكتور "النمر" أن ‏الأسبرين يقلل التصاق الصفائح ويحمي من الجلطات؛ لكن المشكلة أنه يزيد نسبة نزيف المعدة وتقرحاتها، وبالتالي قد يعرض المريض إلى ما لا يحمد عقباه؛ لذا فإنه لا يعطى لشخص سليم كوقاية إلا إذا كانت منافعه أكبر من مضاره المحتملة.

من جهة ثانية قال الدكتور "النمر" إنه يمكن إيقاف دواء الضغط لبعض المرضى، وليس للأغلبية، ولمن هم في المرحلة الأولى من المرض ولديهم دواء واحد بجرعات قليلة، وكان لديهم سمنة وأجروا تغييرًا جذريًّا في نمط حياتهم وأنزلوا أوزانهم. وفي هذه الحالة يكون بالتدريج وتحت إشراف طبيب.

وأضاف أن الفئات الأخرى التي يمكن إيقاف دواء الضغط لها؛ هم كبار السن الذين يتناولون جرعات بسيطة، والمصابون بأمراض الكلى يحتاجون للغسيل الكلوي ويعانون من هبوط الضغط أثناء أو بعد الغسيل، وكذلك كبار السن في مراحل متأخرة من ضعف عضلة القلب ولديهم هبوط في الضغط على جرعات بسيطة من أدوية الضغط.

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