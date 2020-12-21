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"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإنتربول يحذر من زيادة معدلات الجريمة  مع تسليم لقاحات كورونا

قال: سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات

مع إطلاق عدد من الدول لبرامج تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حذّر رئيس الشرطة الدولية "الإنتربول"، يورغن ستوك، من احتمال تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد كوفيد-19.

وقال ستوك في مقابلة مع مجلة "فيرتشافتفوخه" الألمانية: "مع تسليم اللقاحات ستزداد الجريمة بشكل كبير".

وأضاف: "سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويتعين على السلطات الصحية الأوروبية إصدار قرارها الاثنين بشأن الترخيص باستخدام أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفق سكاي نيوز كان تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية قد أشار إلى أن أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية قد حذرت من خطط لعصابات إجرامية ترمي لاستهداف شحنات لقاح كورونا.

واعتمدت الحكومة البريطانية عددًا من الإجراءات الهادفة لحماية شحنات اللقاح من الناحية الأمنية، حيث سيتم مراقبة مواقع الشاحنات التي تنقلها عبر الأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تزويد تلك المركبات بأنظمة إنذار وإغلاق، مع ميزة المراقبة من محطة مركزية مخصصة لهذا الغرض.

وتحسبًا لأي هجمات محتملة، أشارت "ذا صن" إلى أن مصدرًا بوزارة الدفاع البريطانية قد أكد جاهزية سلاح الجو الملكي البريطاني لتوفير الدعم اللوجيستي خلال عملية توزيع اللقاح، وبأنه ينتظر أي طلب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

الشرطة الدولية الإنتربول

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإنتربول يحذر من زيادة معدلات الجريمة  مع تسليم لقاحات كورونا
سبق

مع إطلاق عدد من الدول لبرامج تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حذّر رئيس الشرطة الدولية "الإنتربول"، يورغن ستوك، من احتمال تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد كوفيد-19.

وقال ستوك في مقابلة مع مجلة "فيرتشافتفوخه" الألمانية: "مع تسليم اللقاحات ستزداد الجريمة بشكل كبير".

وأضاف: "سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويتعين على السلطات الصحية الأوروبية إصدار قرارها الاثنين بشأن الترخيص باستخدام أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفق سكاي نيوز كان تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية قد أشار إلى أن أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية قد حذرت من خطط لعصابات إجرامية ترمي لاستهداف شحنات لقاح كورونا.

واعتمدت الحكومة البريطانية عددًا من الإجراءات الهادفة لحماية شحنات اللقاح من الناحية الأمنية، حيث سيتم مراقبة مواقع الشاحنات التي تنقلها عبر الأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تزويد تلك المركبات بأنظمة إنذار وإغلاق، مع ميزة المراقبة من محطة مركزية مخصصة لهذا الغرض.

وتحسبًا لأي هجمات محتملة، أشارت "ذا صن" إلى أن مصدرًا بوزارة الدفاع البريطانية قد أكد جاهزية سلاح الجو الملكي البريطاني لتوفير الدعم اللوجيستي خلال عملية توزيع اللقاح، وبأنه ينتظر أي طلب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
03:50 PM

الإنتربول يحذر من زيادة معدلات الجريمة  مع تسليم لقاحات كورونا

قال: سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مع إطلاق عدد من الدول لبرامج تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حذّر رئيس الشرطة الدولية "الإنتربول"، يورغن ستوك، من احتمال تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد كوفيد-19.

وقال ستوك في مقابلة مع مجلة "فيرتشافتفوخه" الألمانية: "مع تسليم اللقاحات ستزداد الجريمة بشكل كبير".

وأضاف: "سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويتعين على السلطات الصحية الأوروبية إصدار قرارها الاثنين بشأن الترخيص باستخدام أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفق سكاي نيوز كان تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية قد أشار إلى أن أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية قد حذرت من خطط لعصابات إجرامية ترمي لاستهداف شحنات لقاح كورونا.

واعتمدت الحكومة البريطانية عددًا من الإجراءات الهادفة لحماية شحنات اللقاح من الناحية الأمنية، حيث سيتم مراقبة مواقع الشاحنات التي تنقلها عبر الأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تزويد تلك المركبات بأنظمة إنذار وإغلاق، مع ميزة المراقبة من محطة مركزية مخصصة لهذا الغرض.

وتحسبًا لأي هجمات محتملة، أشارت "ذا صن" إلى أن مصدرًا بوزارة الدفاع البريطانية قد أكد جاهزية سلاح الجو الملكي البريطاني لتوفير الدعم اللوجيستي خلال عملية توزيع اللقاح، وبأنه ينتظر أي طلب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

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