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"صحة الطائف": فريق طبي بـ"المويه العام" ينجح في إنقاذ طفل بعد ابتلاع قطعة معدنية

تمكَّن فريق طبي في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف - بعد توفيق الله تعالى - من إنقاذ طفل؛ ابتلع جسمًا غريبًا "ريالاً معدنيًّا".

وكان الطفل قد حضر مع ذويه إلى طوارئ المستشفى، وبعد الكشف عليه اتضح وجود جسم غريب، سقط في "المريء"؛ فقرر الفريق الطبي على الفور استخراج القطعة المعدنية، واستغرق الإجراء 20 دقيقة ما بين تخدير واستخراج القطعة وإفاقة الطفل، ثم بعدها قرر الفريق الطبي السماح لذوي الطفل باصطحابه إلى خارج المستشفى بعد الاطمئنان على صحته، والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

يأتي ذلك في إطار جهود الصحة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتقديم أرقى الخدمات الصحية على مدار الساعة.

مستشفى المويه العام صحة الطائف

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"صحة الطائف": فريق طبي بـ"المويه العام" ينجح في إنقاذ طفل بعد ابتلاع قطعة معدنية
سبق

تمكَّن فريق طبي في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف - بعد توفيق الله تعالى - من إنقاذ طفل؛ ابتلع جسمًا غريبًا "ريالاً معدنيًّا".

وكان الطفل قد حضر مع ذويه إلى طوارئ المستشفى، وبعد الكشف عليه اتضح وجود جسم غريب، سقط في "المريء"؛ فقرر الفريق الطبي على الفور استخراج القطعة المعدنية، واستغرق الإجراء 20 دقيقة ما بين تخدير واستخراج القطعة وإفاقة الطفل، ثم بعدها قرر الفريق الطبي السماح لذوي الطفل باصطحابه إلى خارج المستشفى بعد الاطمئنان على صحته، والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

يأتي ذلك في إطار جهود الصحة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتقديم أرقى الخدمات الصحية على مدار الساعة.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
09:42 PM

"صحة الطائف": فريق طبي بـ"المويه العام" ينجح في إنقاذ طفل بعد ابتلاع قطعة معدنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكَّن فريق طبي في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف - بعد توفيق الله تعالى - من إنقاذ طفل؛ ابتلع جسمًا غريبًا "ريالاً معدنيًّا".

وكان الطفل قد حضر مع ذويه إلى طوارئ المستشفى، وبعد الكشف عليه اتضح وجود جسم غريب، سقط في "المريء"؛ فقرر الفريق الطبي على الفور استخراج القطعة المعدنية، واستغرق الإجراء 20 دقيقة ما بين تخدير واستخراج القطعة وإفاقة الطفل، ثم بعدها قرر الفريق الطبي السماح لذوي الطفل باصطحابه إلى خارج المستشفى بعد الاطمئنان على صحته، والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

يأتي ذلك في إطار جهود الصحة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتقديم أرقى الخدمات الصحية على مدار الساعة.

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