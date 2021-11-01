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توتنهام الإنجليزي ينهي علاقته بالبرتغالي "نونو إسبيريتوسانتو"

تلقى خسارة ثقيلة أمام ضيفه مانشستر يونايتد

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، الاثنين، عن إقالة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون من تدريب الفريق الكروي الأول.

وأصدر توتنهام بياناً نشره عبر موقعه على الإنترنت: "النادي يمكنه اليوم الإعلان عن إعفاء نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون الذي يضم يان كاثرو وروي باربوسا وأنتونيو دياز، من مهامهم".

وقال فابيو بارانيسي مدير الكرة بالنادي: "أعرف كم كان يرغب نونو وجهازه المعاون في تحقيق النجاح، ويؤسفني أننا مضطرون لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "نونو رجل نبيل حقاً، ودائماً ما سيكون مُرحّباً به هنا، نود تقديم الشكر له وللجهاز الفني ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وتلقى الفريق اللندني خسارة ثقيلة 0-3 على ملعبه أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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توتنهام الإنجليزي ينهي علاقته بالبرتغالي "نونو إسبيريتوسانتو"
سبق

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، الاثنين، عن إقالة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون من تدريب الفريق الكروي الأول.

وأصدر توتنهام بياناً نشره عبر موقعه على الإنترنت: "النادي يمكنه اليوم الإعلان عن إعفاء نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون الذي يضم يان كاثرو وروي باربوسا وأنتونيو دياز، من مهامهم".

وقال فابيو بارانيسي مدير الكرة بالنادي: "أعرف كم كان يرغب نونو وجهازه المعاون في تحقيق النجاح، ويؤسفني أننا مضطرون لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "نونو رجل نبيل حقاً، ودائماً ما سيكون مُرحّباً به هنا، نود تقديم الشكر له وللجهاز الفني ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وتلقى الفريق اللندني خسارة ثقيلة 0-3 على ملعبه أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
04:44 PM

توتنهام الإنجليزي ينهي علاقته بالبرتغالي "نونو إسبيريتوسانتو"

تلقى خسارة ثقيلة أمام ضيفه مانشستر يونايتد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، الاثنين، عن إقالة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون من تدريب الفريق الكروي الأول.

وأصدر توتنهام بياناً نشره عبر موقعه على الإنترنت: "النادي يمكنه اليوم الإعلان عن إعفاء نونو إسبيريتو سانتو وجهازه المعاون الذي يضم يان كاثرو وروي باربوسا وأنتونيو دياز، من مهامهم".

وقال فابيو بارانيسي مدير الكرة بالنادي: "أعرف كم كان يرغب نونو وجهازه المعاون في تحقيق النجاح، ويؤسفني أننا مضطرون لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "نونو رجل نبيل حقاً، ودائماً ما سيكون مُرحّباً به هنا، نود تقديم الشكر له وللجهاز الفني ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وتلقى الفريق اللندني خسارة ثقيلة 0-3 على ملعبه أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

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