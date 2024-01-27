أكثر من 450 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الصحة النفسية ببيشة 2021م

نفّذت 52 برنامجًا تدريبيًّا و65 فعالية توعوية صحية خلال نفس الفترة

أوضحت "صحة بيشة"، أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية في مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة بلغ 493.177 مستفيدًا، خلال عام 2021م.

وبيّنت "صحة بيشة"، أن قسم الطوارئ استقبل 3.637 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 7.958 جلسة، كما استفاد من العيادات الخارجية 20.480 مستفيدًا، وبلغ عدد الزيارات المنزلية 2916 زيارة، وتم إجراء 264.612 فحصًا مخبريًّا، وعدد 5.852 فحصًا للعمالة الوافدة.

وبلغ عدد الوصفات المصروفة 36.542 وصفة؛ فيما بلغ عدد الوجبات الغذائية 126.956 وجبة، وعدد المستفيدين من الطب الاتصالي 5585 مستفيدًا، كما بلغ عدد المستفيدين من قسم إرادة 39 مستفيدًا، وعدد المستفيدين من رخص القيادة 11900 مستفيد، وعدد المستفيدين من الاستشارات الدوائية 2.345 مستفيدًا، وعدد رحلات فريق إيصال 26 حالة، كما بلغت عدد التقارير الطبية 4212 تقريرًا طبيًّا.

ويهتم المستشفى بالتدريب والتعليم الطبي المستمر؛ حيث يوجد قسم خاص بالتدريب يحتضن صالة لتنفيذ البرامج التدريبية، ومجهز بأحدث وسائل التدريب، وقد تم تنفيذ (52) برنامجًا تدريبيًّا، وللمستشفى مساهمات ومشاركات في برامج وفعاليات التوعية الصحية؛ حيث بلغت عدد الفعاليات التي نُفذت خلال عام 2021م (65) فعالية.