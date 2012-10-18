قبل الكلاسيكو المنتظر أمام الريال.. برشلونة يستعيد توازنه ويهزم فالنسيا

استعاد برشلونة توازنه عقب سقوطه مرتين متتاليتين أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد في الدوري وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ،أمس الأحد على ملعب "كامب نو"في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل مدافع فالنسيا خوسي لويس غايا هدف التقدم بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية، لكن سرعان ما أدرك أصحاب الضيافة التعادل عن طريق أنسو فاني عند الدقيقة (13) وقبل ذهاب الفريقين للاستراحة بـ 4 دقائق أضاف الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني لبرشلونة من علامة الجزاء.

وعزز البديل البرازيلي فيليب كوتينيو تقدم برشلونة بتسجيله الهدف الثالث قبل خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.