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مدرب ريال مدريد " أنشيلوتي ":  نستحق اللقب .. ونسعى لإسعاد جماهيرنا

حقق لقب السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، إن فريقه استحق لقب السوبر الإسباني، مشددًا على أن فريقه سيواصل تقديم المستويات المميزة لإسعاد عشاقه في مختلف أنحاء العالم.


وكان الريال قد حسم لقب كأس السوبر، عقب فوزه على أتلتيك بلباو 2-0، أمس الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العاصمة السعودية.


وتابع أنشيلوتي بعد المباراة: " كانت مباراة جيدة.. لعبنا بشكل جيد جدًا واستحققنا الفوز، الآن سنعود إلى إسبانيا بسعادة وسنقدم المزيد من المستويات الرائعة من أجل إسعاد جماهيرنا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب ريال مدريد " أنشيلوتي ":  نستحق اللقب .. ونسعى لإسعاد جماهيرنا
سبق

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، إن فريقه استحق لقب السوبر الإسباني، مشددًا على أن فريقه سيواصل تقديم المستويات المميزة لإسعاد عشاقه في مختلف أنحاء العالم.


وكان الريال قد حسم لقب كأس السوبر، عقب فوزه على أتلتيك بلباو 2-0، أمس الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العاصمة السعودية.


وتابع أنشيلوتي بعد المباراة: " كانت مباراة جيدة.. لعبنا بشكل جيد جدًا واستحققنا الفوز، الآن سنعود إلى إسبانيا بسعادة وسنقدم المزيد من المستويات الرائعة من أجل إسعاد جماهيرنا".

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
01:45 AM
اخر تعديل
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
07:30 AM

مدرب ريال مدريد " أنشيلوتي ":  نستحق اللقب .. ونسعى لإسعاد جماهيرنا

حقق لقب السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، إن فريقه استحق لقب السوبر الإسباني، مشددًا على أن فريقه سيواصل تقديم المستويات المميزة لإسعاد عشاقه في مختلف أنحاء العالم.


وكان الريال قد حسم لقب كأس السوبر، عقب فوزه على أتلتيك بلباو 2-0، أمس الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العاصمة السعودية.


وتابع أنشيلوتي بعد المباراة: " كانت مباراة جيدة.. لعبنا بشكل جيد جدًا واستحققنا الفوز، الآن سنعود إلى إسبانيا بسعادة وسنقدم المزيد من المستويات الرائعة من أجل إسعاد جماهيرنا".

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