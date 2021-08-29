"العتيبي" يحصل على درجة "الدكتوراه" من الجامعة الإسلامية

حصل بندر بن جبير العتيبي، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
"سبق" تبارك للدكتور بندر العتيبي على هذه الدرجة العلمية.
حصل بندر بن جبير العتيبي، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
"سبق" تبارك للدكتور بندر العتيبي على هذه الدرجة العلمية.
حصل بندر بن جبير العتيبي، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
"سبق" تبارك للدكتور بندر العتيبي على هذه الدرجة العلمية.
حصل بندر بن جبير العتيبي، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
"سبق" تبارك للدكتور بندر العتيبي على هذه الدرجة العلمية.