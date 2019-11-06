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مصادر "سبق" تكشف حقيقة إطلاق النار على نقطة للأفواج الأمنية بجازان

القوات نفذت حملة أمنية ألقت القبض على عددٍ من مجهولي الهوية

نفت مصادر لـ"سبق"، ما يُشاع عن إطلاق النيران على نقطة أمنية في منطقة جبلية بين محافظتي الداير وفيفاء شرق جازان كاشفة حقيقة ما حدث.

وبيّنت المصادر أن الأصوات التي سمعت بمقطع فيديو متداول كانت خلال تبادل إطلاق النيران بين أفارقة وتدخلت قوات الأفواج وقامت بواجبها تجاه مصدر النيران وتبين أنهم أفارقة مجهولو الهوية.

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مصادر "سبق" تكشف حقيقة إطلاق النار على نقطة للأفواج الأمنية بجازان
سبق

نفت مصادر لـ"سبق"، ما يُشاع عن إطلاق النيران على نقطة أمنية في منطقة جبلية بين محافظتي الداير وفيفاء شرق جازان كاشفة حقيقة ما حدث.

وبيّنت المصادر أن الأصوات التي سمعت بمقطع فيديو متداول كانت خلال تبادل إطلاق النيران بين أفارقة وتدخلت قوات الأفواج وقامت بواجبها تجاه مصدر النيران وتبين أنهم أفارقة مجهولو الهوية.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:02 AM

مصادر "سبق" تكشف حقيقة إطلاق النار على نقطة للأفواج الأمنية بجازان

القوات نفذت حملة أمنية ألقت القبض على عددٍ من مجهولي الهوية

A A A
محمد المواسي - جازان
3
10,227

نفت مصادر لـ"سبق"، ما يُشاع عن إطلاق النيران على نقطة أمنية في منطقة جبلية بين محافظتي الداير وفيفاء شرق جازان كاشفة حقيقة ما حدث.

وبيّنت المصادر أن الأصوات التي سمعت بمقطع فيديو متداول كانت خلال تبادل إطلاق النيران بين أفارقة وتدخلت قوات الأفواج وقامت بواجبها تجاه مصدر النيران وتبين أنهم أفارقة مجهولو الهوية.

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