بالصور.. "سانتوريني" الخليجية الجزيرة المذهلة التي تحبس الأنفاس.. تبعد عن السعودية 70 دقيقة

تضم العديد من الأنشطة والفعاليات العالمية

تناقلت وسائل الإعلام الكثير من الأخبار عن جزيرة "ياس" في أبو ظبي، وشبهها الكثيرون عندما زاروها بجزيرة سانتوريني اليونانية، جزيرة المشاهير وأشهر الجزر السياحية في العالم والتي تعج بالمشاهير والأنشطة والفعاليات.

وتتميز "ياس" الإماراتية بشواطئها الرملية البيضاء الناعمة، ومراكب الصيد الخشبية الملونة والمياه الزرقاء المميزة التي تخطف الأنظار وفي وقت الغروب يزداد جمال الجزيرة الساحر.

وتضم جزيرة "ياس" العديد من المعالم السياحية الحديثة والبارزة، من أشهر هذه المعالم الفيراري وعالم وارنر برزار ومول ياس والملاهي المائية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط.

وأصبحت "جزيرة ياس" قبلة المشاهير من جميع أنحاء العالم لكي يستمتعوا بجمال الجزيرة ويستغلوها كأحد مواقع التصوير للكثير من المسلسلات والأفلام العالمية.

ولا توجد جزيرة في العالم تضم هذه المكونات السياحية العالمية، فإذا أردت أن تزور دولًا وأفضل شخصياتها فأنت في عالم "فيراري أبوظبي" وعالم الرسوم المتحركة في "وارنر براذرز أبوظبي" و"ياس ووتر وورلد أبوظبي" و"ياس مارينا" و"كلايم أبوظبي" و"الاتحاد أرينا على ياس باي" بموقعها المميّز على واجهة ياس باي البحرية النابضة بالحياة.

وتعتبر الاتحاد أرينا أكبر وجهة ترفيهية حديثة في الشرق الأوسط، حيث الفعاليات الحماسية والفعاليات الرياضية والمؤتمرات وفعاليات شركات الرفيعة إلى احتفالات اجتماعية صغيرة وتسع 18,000 فرد وتطل على مساحة 35,000 م2 على الواجهة البحرية، والحائزة على جائزة أفضل تصميم واجهة عالمية للحفلات والفعاليات الرائعة.

وتضم "ياس مول" أكثر من 370 متجرًا ويعتبر أكبر مول في أبوظبي، كما يضم 60 مطعمًا متنوعًا بين المطاعم العالمية والوجبات السريعة والمقاهي، كما تتنوع الإقامة بوجود 10 فنادق عالمية على الجزيرة جميعها حائزة على جوائز عالمية منها: فندق وارنر براذرز أبوظبي، كيوريو كوليكشن باي هيلتون، وأول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم ودبل تري من هيلتون أبوظبي للشقق الفندقية وهيلتون أبوظبي وكراون بلازا أبوظبي وبارك إن من راديسون وسينترو، علاوة على فندق راديسون بلو - جزيرة ياس أبوظبي وستيبريدج سويتس أبوظبي وفندق دبليو أبوظبي- جزيرة ياس.

وحصلت جزيرة ياس على اعتماد عالمي بخصوص الصحة والسلامة، وهو خاتم "السفر الآمن"، لذلك تعد جزيرة ياس واحدة من أكثر الأماكن السياحية والترفيهية أماناً في العالم، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية العالية المستوى لضمان سلامة الزوار وتبعد عن المطار حوالى 10 دقائق ومن الرياض إليها بالطائرة لا تتعدى 70-90 دقيقة .