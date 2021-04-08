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العقارية السعودية توقع عقود بيع لـِ 54٪؜ من الوحدات بمشروع الضاحية

يمتاز ببنية ذاتية شاملة ومساحات خضراء ومناظر طبيعية ومرافق

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن بيع 54٪؜ من الوحدات السكنية المتوفرة في مشروع مجمع الضاحية السكني وانطلاق البيع في المرحلة الثانية من المشروع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إبراهيم بن محمد العلوان قائلًا: "يعدُّ مشروع الضاحية السكني مشروعًا متعددَ الاستخدامات بمساحة 757.430 مترًا مربعًا، وتضم مجموعة من الوحدات السكنية ويمتاز ببنية ذاتية شاملة ومساحات خضراء ومناظر طبيعية ومرافق كالمسجد والمدارس بالإضافة إلى المراكز تجارية".

وأضاف العلوان أن الضاحية تتوفر فيها الخيارات المثالية للتملك حيث يمتاز المشروع بموقع مثالي بالقرب من مطار الرياض ومحطة القطار "سار" في شمال شرق مدينة الرياض، كما تتوفر الوحدات السكنية بعدة مساحات تصل إلى 765 م2"

يذكر أن الشركة العقارية السعودية قد أعلنت أيضاً عن البدءِ في تسليم الوحدات السكنية لبعض الملاك، بعد إتمامها ما يقارب 94٪؜ من أعمال بناء الحي السكني في مجمع الضاحية.

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العقارية السعودية توقع عقود بيع لـِ 54٪؜ من الوحدات بمشروع الضاحية
سبق

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن بيع 54٪؜ من الوحدات السكنية المتوفرة في مشروع مجمع الضاحية السكني وانطلاق البيع في المرحلة الثانية من المشروع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إبراهيم بن محمد العلوان قائلًا: "يعدُّ مشروع الضاحية السكني مشروعًا متعددَ الاستخدامات بمساحة 757.430 مترًا مربعًا، وتضم مجموعة من الوحدات السكنية ويمتاز ببنية ذاتية شاملة ومساحات خضراء ومناظر طبيعية ومرافق كالمسجد والمدارس بالإضافة إلى المراكز تجارية".

وأضاف العلوان أن الضاحية تتوفر فيها الخيارات المثالية للتملك حيث يمتاز المشروع بموقع مثالي بالقرب من مطار الرياض ومحطة القطار "سار" في شمال شرق مدينة الرياض، كما تتوفر الوحدات السكنية بعدة مساحات تصل إلى 765 م2"

يذكر أن الشركة العقارية السعودية قد أعلنت أيضاً عن البدءِ في تسليم الوحدات السكنية لبعض الملاك، بعد إتمامها ما يقارب 94٪؜ من أعمال بناء الحي السكني في مجمع الضاحية.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
08:13 PM

العقارية السعودية توقع عقود بيع لـِ 54٪؜ من الوحدات بمشروع الضاحية

يمتاز ببنية ذاتية شاملة ومساحات خضراء ومناظر طبيعية ومرافق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة العقارية السعودية عن بيع 54٪؜ من الوحدات السكنية المتوفرة في مشروع مجمع الضاحية السكني وانطلاق البيع في المرحلة الثانية من المشروع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إبراهيم بن محمد العلوان قائلًا: "يعدُّ مشروع الضاحية السكني مشروعًا متعددَ الاستخدامات بمساحة 757.430 مترًا مربعًا، وتضم مجموعة من الوحدات السكنية ويمتاز ببنية ذاتية شاملة ومساحات خضراء ومناظر طبيعية ومرافق كالمسجد والمدارس بالإضافة إلى المراكز تجارية".

وأضاف العلوان أن الضاحية تتوفر فيها الخيارات المثالية للتملك حيث يمتاز المشروع بموقع مثالي بالقرب من مطار الرياض ومحطة القطار "سار" في شمال شرق مدينة الرياض، كما تتوفر الوحدات السكنية بعدة مساحات تصل إلى 765 م2"

يذكر أن الشركة العقارية السعودية قد أعلنت أيضاً عن البدءِ في تسليم الوحدات السكنية لبعض الملاك، بعد إتمامها ما يقارب 94٪؜ من أعمال بناء الحي السكني في مجمع الضاحية.

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