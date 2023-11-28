"استشاري قلب": كثرة الأدوية للمريض الواحد مشكلة متعددة الجوانب وتزيد الأعراض الجانبية

تقلل نسبة التزام المريض بأدويته

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن كثرة ‏العلاجات الموصوفة لأي مريض قلب من عدة تخصصات أخرى قد يكون سببه بالفعل هو ضعف التواصل والتنسيق بين الأطباء في التخصصات المختلفة وعدم وجود طبيب أسرة متمكن ينسق بين هذه التخصصات ومُلِم بحالة المريض.

وأضاف الدكتور "النمر" أن "‏كثرة الأدوية للمريض الواحد مشكلة متعددة الجوانب فهي تزيد حدوث الأعراض الجانبية وتزيد تفاعل الدواء مع الأدوية الأخرى، وتقلل نسبة التزام المريض بأدويته وتزيد نسبة الخطأ في صرف العلاج وترتيبه".

ووجه رسالة للأطباء، قائلاً: "حاول قدر الإمكان أن تبتعد عن "كثرة الأدوية polypharmacy " لمريض واحد حيث إن هذا سلوك يدفع بعض المرضى للهروب من الأطباء إلى الأعشاب والعطارين فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار".