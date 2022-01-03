الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي أعضاء أندية هواة القراءة

أكد التعويل على خبرتهم في إثراء العادات القرائية المجتمعية

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبدالرحمن العاصم، رؤساء وأعضاء أندية هواة القراءة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الافتراضية المفتوحة مع الأكاديميين والمهتمين والعاملين والمستثمرين؛ بهدف الارتقاء بالقطاع وتطويره ليتواكب مع المستهدفات الوطنية للقطاع الثقافي.

وأكد "العاصم" أهمية دور أندية هواة القراءة، وقال: نحن في الهيئة نعول على الأندية الشيء الكثير؛ لثقتنا بتجربتهم وخبرتهم في إثراء وتعزيز العادات القرائية المجتمعية، وهو ما يجعلنا نحرص على التعاون وتوفير الدعم اللازم، بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة بتعزيز العادات القرائية، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي.

وأشار إلى أن الهيئة تركز على "تنمية القدرات" تطبيقاً للبرنامج الذي أطلقه سمو ولي العهد بعنوان "تنمية القدرات البشرية"، والذي يسعى لتطوير أساس تعليمي مرن ومتين للجميع، والإعداد لسوق عمل مستقبلي، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة.

وتطرق إلى مجموعة من المبادرات التي تهدف لتمكين أندية هواة القراءة وتطوير قدراتهم، حيث بلغت مبادرات الهيئة 35، من ضمنها مبادرة تطوير المكتبات العامة لتكون بيئة جاذبة من الناحية الهندسية والمعمارية، ودراسة تبني منصة موحدة لعرض فعاليات أندية هواة القراءة، إضافة لتوفر كل المتطلبات العصرية والمعلوماتية والبنية الرقمية، والتي من شأنها أن توفر بيئة جاذبة للأندية لمزاولة أنشطتهم المعرفية.

وشهد اللقاء مداخلات ثرية من الحضور الذين تناولوا محاور متعددة، تعرف خلالها الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات على أبرز تجارب الأندية، وفعالياتها الدورية، والمعايير التي يجري خلالها اختيار الكتب والروايات التي يتناولونها في لقاءاتهم، وتصنيف الفئات العمرية المشاركة والحاضرة في تجمعاتهم، والآلية المتبعة لديهم لقياس الأثر على البرامج المقدمة.