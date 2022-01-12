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البنك المركزي يُصدر ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق

لتيسير التعاملات المالية وتوفير الوقت والجهد للحصول عليها

أعلن البنك المركزي السعودي إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، في خطوة تأتي انطلاقًا من جهوده المستمرة نحو رفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفعاليتها؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية، وتوفير الوقت والجهد؛ للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيًّا.

وأوضح البنك المركزي أن الضوابط أعلاه حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيًا، التي تُعدّ الأكثر احتياجًا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف، فيما أكد أن على البنوك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، مبينًا في هذا الصدد، أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في تاريخ 29/ 8/ 1443هـ الموافق 1/ 4/ 2022م.

ويمكن الاطّلاع على ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

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البنك المركزي يُصدر ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، في خطوة تأتي انطلاقًا من جهوده المستمرة نحو رفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفعاليتها؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية، وتوفير الوقت والجهد؛ للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيًّا.

وأوضح البنك المركزي أن الضوابط أعلاه حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيًا، التي تُعدّ الأكثر احتياجًا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف، فيما أكد أن على البنوك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، مبينًا في هذا الصدد، أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في تاريخ 29/ 8/ 1443هـ الموافق 1/ 4/ 2022م.

ويمكن الاطّلاع على ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:41 PM

البنك المركزي يُصدر ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق

لتيسير التعاملات المالية وتوفير الوقت والجهد للحصول عليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن البنك المركزي السعودي إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، في خطوة تأتي انطلاقًا من جهوده المستمرة نحو رفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفعاليتها؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية، وتوفير الوقت والجهد؛ للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيًّا.

وأوضح البنك المركزي أن الضوابط أعلاه حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيًا، التي تُعدّ الأكثر احتياجًا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف، فيما أكد أن على البنوك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، مبينًا في هذا الصدد، أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في تاريخ 29/ 8/ 1443هـ الموافق 1/ 4/ 2022م.

ويمكن الاطّلاع على ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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