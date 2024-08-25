النصر يواصل التفوق والهلال يمطر شباك أبها برباعية.. الأهلي الأسوأ والاتحاد ينتفض

"سبق" تقلب أوراق الجولة الافتتاحية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

طوت الأندية السعودية صفحة الجولة الأولى من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2019 - 2020 بالكثير من العمل والاجتهاد؛ لتكون الإثارة والتشويق والأداء القوي عنوان الجولة، كما أن الجولة سجلت العديد من الأرقام والإحصائيات المميزة.

النصر والهلال صراع مبكر

كشف حامل اللقب النصر عن نواياه بالدفاع عن لقبه بأداء جيد وفوز مريح بهدفين دون رد على الصاعد حديثاً فريق ضمك، وعلى ذات المنوال سار غريمه التقليدي الهلال وصيف النسخة الماضية، بإلحاقه هزيمة ثقيلة بالصاعد حديثاً فريق أبها استقرّت عند أربعة أهداف مقابل هدفين، وفي أكبر مفاجآت الجولة سقط الأهلي بفخ التعادل الإيجابي (1-1) من أمام الصاعد الجديد العدالة.

وافتتح الاتحاد موسمه بفوز عريض على ضيفه الرائد بنتيجة (3-1)، وعاد الشباب بنقاط اللقاء من أرض مضيفه الفتح، بعدما تغلب عليه (2-1)، وحقق الاتفاق فوزاً مثيراً على مضيفه الوحدة بثنائية نظيفة.

إحصائيات عامة

خمسة انتصارات، وثلاثة تعادلات؛ حصيلة الجولة الأولى، سجل فيها 21 هدفًا، تناوب على تسجيلها 17 لاعبًا، حصة اللاعبين الأجانب 18 هدفًا مقابل هدفين للاعبين المحليين، وهدف واحد سجل بالخطأ عن طريق المدافع ياسين برناوي لاعب التعاون، وحظيت مباراة الهلال مع أحد بأكبر عدد من الأهداف في لقاء واحد (6 أهداف).

شهدت الجولة إشهار 30 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء كانت من نصيب مسعود بخيت لاعب فريق الحزم، احتسب قضاة الجولة ثلاث ركلات جزاء سجلت جميعها بنجاح عن طريق كلٍّ من: أليكسندر بريوفيتش لاعب الاتحاد، وسعد بقير لاعب أبها، ومروان سعدان لاعب الفتح.

إحصائيات الفرق

نجحت 4 فرق فقط في المحافظة على نظافة شباكها (النصر، الفيصلي، الفيحاء، الاتفاق).



فشل فريق الأهلي في تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الثالث على التوالي بدوري المحترفين (ت 2 خ 1).



حقق الشباب الفوز الأول على الفتح في آخر 6 مباريات جمعت بين الفريقين حيث (ت 3 خ 2).



حقق الاتحاد فوزه رقم 15 على الرائد في دوري المحترفين في 23 مواجهة جمعت بينهما؛ سجل خلالها 53 هدفاً.



لم يفز الأهلي في آخر 3 مباريات افتتاحية لعبها في دوري المحترفين السعودي (ت 2 خ 1)، أسوأ سلسلة له من هذا النوع في تاريخ مشاركاته في المنافسة.



لقاء النصر وضيفه ضمك هو الأول بتاريخ الفريقين في دوري المحترفين.



حقق الهلال الفوز في الثلاث المباريات التي لعبها أمام أبها في دوري المحترفين؛ حيث سبق أن فاز عليه في موسم 2008 /2009 ذهاباً (3-0)، وإياباً (4-1).

لم يفشل الهلال في التسجيل أبداً في أي مباراة افتتاحية، مسجلاً مجموع 28 هدفاً خلال 12 مباراة.



لم يخسر التعاون في مبارياته الخمس التي خاضها أمام الحزم في دوري المحترفين (ف 2 ، ت 3).



نجح الفيصلي في المحافظة على سجله خاليًا من الهزائم أمام غريمه الفيحاء، في تاريخ لقاءاتهما الأربعة في دوري المحترفين (ف 3،ت 1).



انفرد الاتفاق بعدد مرات الفوز على نظيره الوحدة بعدما حقق انتصاره السادس في 13 مواجهة جمعت بين الفريقين مقابل 5 انتصارات للوحدة وتعادلين.

الأسرع.. اسبريا الشباب

افتتح البرازيلي جوليانو لاعب النصر أهداف الموسم، وبات ثاني لاعب برازيلي يسجل أول أهداف الموسم بعد مواطنه ماركينيو مع الاتحاد في عام 2014، بينما دوّن محمد السهلي أول أهداف اللاعبين المحليين هذا الموسم.

الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال، والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد؛ هما فقط من سجّلا هدفين في الجولة الأولى.

عزز المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، رقمه بالتسجيل في 14 مباراة متتالية، وهو رقم قياسي مسجل باسمه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

نجح التونسي نعيم السليتي لاعب فريق الاتفاق في تسجيل هدفه الأول بالدوري من أول تسديدة على مرمى المنافس.

سجل لاعب الشباب أسبريا أسرع هدف في الدوري حتى الآن، وذلك بعد 49 ثانية فقط في شباك الفتح.