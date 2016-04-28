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"الصحة": تسجيل 1062 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 867 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة

دعت الجميع للتعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية

قالت وزارة الصحة: إن الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد بإذن الله من إنتشار فيروس كورونا.

‬وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1062) حالة مؤكدة وتعافي(867) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9892) منها (1298) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (415281) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (398454) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6935) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (66185) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة
سبق

قالت وزارة الصحة: إن الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد بإذن الله من إنتشار فيروس كورونا.

‬وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1062) حالة مؤكدة وتعافي(867) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9892) منها (1298) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (415281) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (398454) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6935) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (66185) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
03:47 PM

"الصحة": ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة

دعت الجميع للتعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,971

قالت وزارة الصحة: إن الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد بإذن الله من إنتشار فيروس كورونا.

‬وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1062) حالة مؤكدة وتعافي(867) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9892) منها (1298) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (415281) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (398454) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6935) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (66185) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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