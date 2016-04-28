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"السلمان" لـ"سبق": تساؤلات في فكر المواطن أجاب عنها ولي العهد

قال: كشف ملابسات استدعت ترميم الأخطاء السابقة وهي بحاجة للوقت وعزم المواطن

قال الشيخ ورجل الدين الشيعي منصور السلمان: إننا أمام خضم المتغيرات الداخلية والخارجية وخلية الأزمات؛ يعيش المواطن السعودي في هذا الوطن الغالي لحظة الانتظار للإجابات الشافية التي يكحل بها عيونه، ليجد البلسم الشافي فيخرج الأسد من قمقمه بحديثه الصريح في كل ما يعلق بذهن المواطن بما يقارب من الساعة.

وأضاف "السلمان" أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أثبت للمواطن والإعلام الداخلي والخارجي ما يجعله حديث الساعة في النشرات الإخبارية وفي الفقرات الأولى؛ فالحكمة واليقظة التي أفرغ وسعه في الإجابة عنها؛ دلت على السير بمستقبل زاهر لأبناء المملكة العربية السعودية، وقد كشف الملابسات التي استدعت ترميم الأخطاء السابقة، وهي بحاجة للوقت مع عزم المواطن على تحمل الصعاب والثبات في مرحلة البناء في الأشياء الوقتية التي فرضت لمدة قصيرة تزول وتنتهي بمرور الوقت.

وأكد "السلمان" أن المواطن اليوم -بكلمات دغدغت مشاعره- يرفع شعار المسيرة والدعاء لولي العهد بالتوفيق في المشاريع التي يريد تحقيقها لسعادة أبناء شعبه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

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"السلمان" لـ"سبق": تساؤلات في فكر المواطن أجاب عنها ولي العهد
سبق

قال الشيخ ورجل الدين الشيعي منصور السلمان: إننا أمام خضم المتغيرات الداخلية والخارجية وخلية الأزمات؛ يعيش المواطن السعودي في هذا الوطن الغالي لحظة الانتظار للإجابات الشافية التي يكحل بها عيونه، ليجد البلسم الشافي فيخرج الأسد من قمقمه بحديثه الصريح في كل ما يعلق بذهن المواطن بما يقارب من الساعة.

وأضاف "السلمان" أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أثبت للمواطن والإعلام الداخلي والخارجي ما يجعله حديث الساعة في النشرات الإخبارية وفي الفقرات الأولى؛ فالحكمة واليقظة التي أفرغ وسعه في الإجابة عنها؛ دلت على السير بمستقبل زاهر لأبناء المملكة العربية السعودية، وقد كشف الملابسات التي استدعت ترميم الأخطاء السابقة، وهي بحاجة للوقت مع عزم المواطن على تحمل الصعاب والثبات في مرحلة البناء في الأشياء الوقتية التي فرضت لمدة قصيرة تزول وتنتهي بمرور الوقت.

وأكد "السلمان" أن المواطن اليوم -بكلمات دغدغت مشاعره- يرفع شعار المسيرة والدعاء لولي العهد بالتوفيق في المشاريع التي يريد تحقيقها لسعادة أبناء شعبه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
06:21 PM

"السلمان" لـ"سبق": تساؤلات في فكر المواطن أجاب عنها ولي العهد

قال: كشف ملابسات استدعت ترميم الأخطاء السابقة وهي بحاجة للوقت وعزم المواطن

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عبدالله السالم - الرياض
3
1,508

قال الشيخ ورجل الدين الشيعي منصور السلمان: إننا أمام خضم المتغيرات الداخلية والخارجية وخلية الأزمات؛ يعيش المواطن السعودي في هذا الوطن الغالي لحظة الانتظار للإجابات الشافية التي يكحل بها عيونه، ليجد البلسم الشافي فيخرج الأسد من قمقمه بحديثه الصريح في كل ما يعلق بذهن المواطن بما يقارب من الساعة.

وأضاف "السلمان" أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أثبت للمواطن والإعلام الداخلي والخارجي ما يجعله حديث الساعة في النشرات الإخبارية وفي الفقرات الأولى؛ فالحكمة واليقظة التي أفرغ وسعه في الإجابة عنها؛ دلت على السير بمستقبل زاهر لأبناء المملكة العربية السعودية، وقد كشف الملابسات التي استدعت ترميم الأخطاء السابقة، وهي بحاجة للوقت مع عزم المواطن على تحمل الصعاب والثبات في مرحلة البناء في الأشياء الوقتية التي فرضت لمدة قصيرة تزول وتنتهي بمرور الوقت.

وأكد "السلمان" أن المواطن اليوم -بكلمات دغدغت مشاعره- يرفع شعار المسيرة والدعاء لولي العهد بالتوفيق في المشاريع التي يريد تحقيقها لسعادة أبناء شعبه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

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