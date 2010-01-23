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"الغفيلي" تحصد المركز الثالث بمسابقة الخط العربي بجامعة حائل

تميّزت بموهبة استخدام تقنية الحرق على الخشب ولوحتها بألوان الأكريليك

حصلت الفنانة التشكيلية "بدرية الغفيلي" على المركز الثالث في مسابقة الخط العربي على مستوى جامعة حائل والأقسام عن لوحتها التي استخدمت فيها مادة الأكريليك في التلوين.

وتميّزت "الغفيلي" بموهبة الخط العربي باستخدام تقنية الحرق على الخشب.

وسبق أن أهدت أمير منطقة حائل إحدى لوحاتها على هامش جائزة "بصمة"، ونشرتها "سبق" في وقتها.

https://sabq.org/CpXZ8h

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الغفيلي" تحصد المركز الثالث بمسابقة الخط العربي بجامعة حائل
سبق

حصلت الفنانة التشكيلية "بدرية الغفيلي" على المركز الثالث في مسابقة الخط العربي على مستوى جامعة حائل والأقسام عن لوحتها التي استخدمت فيها مادة الأكريليك في التلوين.

وتميّزت "الغفيلي" بموهبة الخط العربي باستخدام تقنية الحرق على الخشب.

وسبق أن أهدت أمير منطقة حائل إحدى لوحاتها على هامش جائزة "بصمة"، ونشرتها "سبق" في وقتها.

https://sabq.org/CpXZ8h

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
11:58 AM

"الغفيلي" تحصد المركز الثالث بمسابقة الخط العربي بجامعة حائل

تميّزت بموهبة استخدام تقنية الحرق على الخشب ولوحتها بألوان الأكريليك

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منصور الشلاقي - الرياض
0
951

حصلت الفنانة التشكيلية "بدرية الغفيلي" على المركز الثالث في مسابقة الخط العربي على مستوى جامعة حائل والأقسام عن لوحتها التي استخدمت فيها مادة الأكريليك في التلوين.

وتميّزت "الغفيلي" بموهبة الخط العربي باستخدام تقنية الحرق على الخشب.

وسبق أن أهدت أمير منطقة حائل إحدى لوحاتها على هامش جائزة "بصمة"، ونشرتها "سبق" في وقتها.

https://sabq.org/CpXZ8h

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