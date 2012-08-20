أعلن نادي الاتحاد اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية، حتى تاريخ 30 إبريل 2021م وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية. وجاء في الشهادة، أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الاتحاد ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 إبريل 2021، وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية. وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد. وأصبح بإمكان الاتحاد تسجيل لاعبيه المحترفين الجدد، وذلك بعد أن لحق بالأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية. وكانت وزارة الرياضة أعلنت إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021م، على نادي الاتحاد 140,304,083 مليون ريال، تشمل هذه الالتزامات: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" - ذمم دائنة "موظفين ومدربين" - رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين - ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية).

الاتحاد يلتحق بالأندية الحاصلة على الكفاءة المالية بعد تسديده أكثر من 140 مليون ريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-19 أعلن نادي الاتحاد اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية، حتى تاريخ 30 إبريل 2021م وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.



وجاء في الشهادة، أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الاتحاد ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 إبريل 2021، وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.



وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد.



وأصبح بإمكان الاتحاد تسجيل لاعبيه المحترفين الجدد، وذلك بعد أن لحق بالأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية.



وكانت وزارة الرياضة أعلنت إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021م، على نادي الاتحاد 140,304,083 مليون ريال، تشمل هذه الالتزامات: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" - ذمم دائنة "موظفين ومدربين" - رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين - ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية).

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 10:04 PM

الاتحاد يلتحق بالأندية الحاصلة على الكفاءة المالية بعد تسديده أكثر من 140 مليون ريال





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أعلن نادي الاتحاد اليوم الخميس، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية، حتى تاريخ 30 إبريل 2021م وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.



وجاء في الشهادة، أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الاتحاد ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 إبريل 2021، وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.



وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة قد منحت في العاشر من يوليو الماضي الأندية فرصة لسداد التزاماتها قبل 21 أغسطس الجاري، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد.



وأصبح بإمكان الاتحاد تسجيل لاعبيه المحترفين الجدد، وذلك بعد أن لحق بالأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية.



وكانت وزارة الرياضة أعلنت إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021م، على نادي الاتحاد 140,304,083 مليون ريال، تشمل هذه الالتزامات: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" - ذمم دائنة "موظفين ومدربين" - رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين - ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية).