النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب ينتظر نتائج إعادة الفرز بجورجيا.. ومحكمة بنسلفانيا تنظر في طعنه على الأصوات

لم يعترف حتى الآن بالهزيمة في الانتخابات وبدأ حملة طعون قضائية بولايات عدة

قال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية إن مسؤولي الانتخابات في الولاية بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أُجريت في الثالث من نوفمبر بحلول نهاية الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال غابرييل ستيرلينغ، المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا، في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين: إن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.

وقال سكرتير الولاية إنه لا يعتقد أن إعادة عد الأصوات ستغيِّر النتائج الأولية التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية.

من جهة أخرى، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا أمس الأربعاء إنها "ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا، ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي".

وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت يوم الجمعة برفض طلب حملة ترامب إبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادًا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين، وفقًا لرويترز.


ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة، ولكن من المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت، بحسب مركز إديسون للأبحاث.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترامب ينتظر نتائج إعادة الفرز بجورجيا.. ومحكمة بنسلفانيا تنظر في طعنه على الأصوات
سبق

قال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية إن مسؤولي الانتخابات في الولاية بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أُجريت في الثالث من نوفمبر بحلول نهاية الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال غابرييل ستيرلينغ، المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا، في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين: إن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.

وقال سكرتير الولاية إنه لا يعتقد أن إعادة عد الأصوات ستغيِّر النتائج الأولية التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية.

من جهة أخرى، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا أمس الأربعاء إنها "ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا، ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي".

وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت يوم الجمعة برفض طلب حملة ترامب إبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادًا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين، وفقًا لرويترز.


ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة، ولكن من المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت، بحسب مركز إديسون للأبحاث.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
01:36 AM

ترامب ينتظر نتائج إعادة الفرز بجورجيا.. ومحكمة بنسلفانيا تنظر في طعنه على الأصوات

لم يعترف حتى الآن بالهزيمة في الانتخابات وبدأ حملة طعون قضائية بولايات عدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
822

قال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية إن مسؤولي الانتخابات في الولاية بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أُجريت في الثالث من نوفمبر بحلول نهاية الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال غابرييل ستيرلينغ، المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا، في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين: إن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.

وقال سكرتير الولاية إنه لا يعتقد أن إعادة عد الأصوات ستغيِّر النتائج الأولية التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية.

من جهة أخرى، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا أمس الأربعاء إنها "ستنظر في طلب قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا، ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي".

وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت يوم الجمعة برفض طلب حملة ترامب إبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادًا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين، وفقًا لرويترز.


ولم تزعم الحملة أن البطاقات مزورة، ولكن من المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا بفارق نحو 82 ألف صوت، بحسب مركز إديسون للأبحاث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,930
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,115
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,532
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,385

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة