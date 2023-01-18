النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتاة تقتحم متجرَيْن لبيع الملابس في القوز جنوب القنفذة

لم تتعرَّض السائقة ولا المتسوقون ولا العاملون لأي أذى

اقتحمت مساء اليوم (السبت) سيارة، تقودها فتاة، متجرَين مشهورَين لبيع الملابس في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، وأحدثت بعض الأضرار في البضائع المعروضة داخل المحلَّين، وفي واجهتَيْهما الزجاجيتَيْن.

وأظهرت لقطات، صورتها كاميرا "سبق" من خارج المحلَّيْن بعد الحادث، حجم الأضرار التي لحقت بالمحلَّيْن، لكن لم تتعرض السائقة، ولا أي من المتسوقين أو العاملين بالمتجرَيْن لأي أذى.

وكانت السيارة واقفة أمام المتجرين، فيما طلب منها أحد الأشخاص أن تتقدم قليلاً عنه، وخلال تلك اللحظات، وبدلاً من أن تضغط على دواسة الفرامل ضغطت على دواسة البنزين؛ لتفقد السيطرة على سيارتها (هونداي سانتافي رصاصي)، وتتجه نحو المحلَّيْن.

وأسهم قُرب المسافة في محدودية الأضرار الناتجة من الحادث. فيما علمت "سبق" من أحد المصادر أن شقيق الفتاة تكفل بقيمة إصلاح جميع التلفيات التي لحقت بالمتجرَيْن.

حادث تصادم مركز القوز القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتاة تقتحم متجرَيْن لبيع الملابس في القوز جنوب القنفذة
سبق

اقتحمت مساء اليوم (السبت) سيارة، تقودها فتاة، متجرَين مشهورَين لبيع الملابس في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، وأحدثت بعض الأضرار في البضائع المعروضة داخل المحلَّين، وفي واجهتَيْهما الزجاجيتَيْن.

وأظهرت لقطات، صورتها كاميرا "سبق" من خارج المحلَّيْن بعد الحادث، حجم الأضرار التي لحقت بالمحلَّيْن، لكن لم تتعرض السائقة، ولا أي من المتسوقين أو العاملين بالمتجرَيْن لأي أذى.

وكانت السيارة واقفة أمام المتجرين، فيما طلب منها أحد الأشخاص أن تتقدم قليلاً عنه، وخلال تلك اللحظات، وبدلاً من أن تضغط على دواسة الفرامل ضغطت على دواسة البنزين؛ لتفقد السيطرة على سيارتها (هونداي سانتافي رصاصي)، وتتجه نحو المحلَّيْن.

وأسهم قُرب المسافة في محدودية الأضرار الناتجة من الحادث. فيما علمت "سبق" من أحد المصادر أن شقيق الفتاة تكفل بقيمة إصلاح جميع التلفيات التي لحقت بالمتجرَيْن.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
08:58 PM

فتاة تقتحم متجرَيْن لبيع الملابس في القوز جنوب القنفذة

لم تتعرَّض السائقة ولا المتسوقون ولا العاملون لأي أذى

A A A
علي السحاري - القنفذة
16
20,185

اقتحمت مساء اليوم (السبت) سيارة، تقودها فتاة، متجرَين مشهورَين لبيع الملابس في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة، وأحدثت بعض الأضرار في البضائع المعروضة داخل المحلَّين، وفي واجهتَيْهما الزجاجيتَيْن.

وأظهرت لقطات، صورتها كاميرا "سبق" من خارج المحلَّيْن بعد الحادث، حجم الأضرار التي لحقت بالمحلَّيْن، لكن لم تتعرض السائقة، ولا أي من المتسوقين أو العاملين بالمتجرَيْن لأي أذى.

وكانت السيارة واقفة أمام المتجرين، فيما طلب منها أحد الأشخاص أن تتقدم قليلاً عنه، وخلال تلك اللحظات، وبدلاً من أن تضغط على دواسة الفرامل ضغطت على دواسة البنزين؛ لتفقد السيطرة على سيارتها (هونداي سانتافي رصاصي)، وتتجه نحو المحلَّيْن.

وأسهم قُرب المسافة في محدودية الأضرار الناتجة من الحادث. فيما علمت "سبق" من أحد المصادر أن شقيق الفتاة تكفل بقيمة إصلاح جميع التلفيات التي لحقت بالمتجرَيْن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,955
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,030
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,455
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,083

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة