ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًّا بولي عهد الأردن ويؤكد مساندة السعودية للإجراءات التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال وقوف السعودية وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندة السعودية التامة للإجراءات كافة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن، والحفاظ على استقراره.. متمنيًا سموه للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني الأمن والاستقرار والازدهار.

من جهته، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعم قيادة السعودية ومساندتها، مثمنًا مواقف المملكة العربية السعودية في الوقوف دومًا إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لأمنها واستقرارها.