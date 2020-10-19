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زيارات مفاجئة لمستشفيات في جازان لرصد أداء العاملين بالمنشآت الصحية

"حكمي": الجولات الرقابية مستمرة لضمان المصلحة العامة

نفَّذت إدارة المتابعة بصحة جازان جولات تفتيشية مفاجئة مساء أمس بهدف رصد أداء القوى العاملة بالمنشآت الصحية، والوقوف على أداء مقدمي الخدمات الصحية بالمنطقة، شملت مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وعددًا من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعمل بنظام الدوام الممتد بالقطاع الصحي الغربي، والقطاع الأوسط.

وقال خالد هادي حكمي، مدير إدارة المتابعة بصحة جازان: إن هذه الزيارات تأتي بناء على توجيهات المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، الذي شدد على تكثيف الجولات الرقابية لإدارة المتابعة بالمديرية على المستشفيات والقطاعات الصحية وإدارات وأقسام صحة المنطقة كافة.

وكشف "حكمي" أن إدارة المتابعة أعدت خطة عمل، تهدف إلى جعل الجولات الرقابية مستمرة، وتحمل عنصر المفاجأة دون التقيد بأي زمن أو وقت، وتشمل مرافق صحة المنطقة كافة دون استثناء؛ وذلك لمعرفة مدى انضباط موظفيها، والتأكد من أن العمل يتم على أكمل وجه بما يكفل المصلحة العامة.

وأشار إلى العمل الجاد على تفعيل الأدوار الرقابية، والوقوف على الأداء العملي ميدانيًّا سعيًا إلى تحسين الأداء الوظيفي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال المراكز والمستشفيات.

وزارة الصحة صحة جازان مستشفى الملك فهد المركزي بجازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زيارات مفاجئة لمستشفيات في جازان لرصد أداء العاملين بالمنشآت الصحية
سبق

نفَّذت إدارة المتابعة بصحة جازان جولات تفتيشية مفاجئة مساء أمس بهدف رصد أداء القوى العاملة بالمنشآت الصحية، والوقوف على أداء مقدمي الخدمات الصحية بالمنطقة، شملت مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وعددًا من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعمل بنظام الدوام الممتد بالقطاع الصحي الغربي، والقطاع الأوسط.

وقال خالد هادي حكمي، مدير إدارة المتابعة بصحة جازان: إن هذه الزيارات تأتي بناء على توجيهات المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، الذي شدد على تكثيف الجولات الرقابية لإدارة المتابعة بالمديرية على المستشفيات والقطاعات الصحية وإدارات وأقسام صحة المنطقة كافة.

وكشف "حكمي" أن إدارة المتابعة أعدت خطة عمل، تهدف إلى جعل الجولات الرقابية مستمرة، وتحمل عنصر المفاجأة دون التقيد بأي زمن أو وقت، وتشمل مرافق صحة المنطقة كافة دون استثناء؛ وذلك لمعرفة مدى انضباط موظفيها، والتأكد من أن العمل يتم على أكمل وجه بما يكفل المصلحة العامة.

وأشار إلى العمل الجاد على تفعيل الأدوار الرقابية، والوقوف على الأداء العملي ميدانيًّا سعيًا إلى تحسين الأداء الوظيفي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال المراكز والمستشفيات.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
12:07 AM

زيارات مفاجئة لمستشفيات في جازان لرصد أداء العاملين بالمنشآت الصحية

"حكمي": الجولات الرقابية مستمرة لضمان المصلحة العامة

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قاسم الخبراني - جازان
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نفَّذت إدارة المتابعة بصحة جازان جولات تفتيشية مفاجئة مساء أمس بهدف رصد أداء القوى العاملة بالمنشآت الصحية، والوقوف على أداء مقدمي الخدمات الصحية بالمنطقة، شملت مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وعددًا من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعمل بنظام الدوام الممتد بالقطاع الصحي الغربي، والقطاع الأوسط.

وقال خالد هادي حكمي، مدير إدارة المتابعة بصحة جازان: إن هذه الزيارات تأتي بناء على توجيهات المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، الذي شدد على تكثيف الجولات الرقابية لإدارة المتابعة بالمديرية على المستشفيات والقطاعات الصحية وإدارات وأقسام صحة المنطقة كافة.

وكشف "حكمي" أن إدارة المتابعة أعدت خطة عمل، تهدف إلى جعل الجولات الرقابية مستمرة، وتحمل عنصر المفاجأة دون التقيد بأي زمن أو وقت، وتشمل مرافق صحة المنطقة كافة دون استثناء؛ وذلك لمعرفة مدى انضباط موظفيها، والتأكد من أن العمل يتم على أكمل وجه بما يكفل المصلحة العامة.

وأشار إلى العمل الجاد على تفعيل الأدوار الرقابية، والوقوف على الأداء العملي ميدانيًّا سعيًا إلى تحسين الأداء الوظيفي، وتحقيق أعلى معدلات الجودة المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال المراكز والمستشفيات.

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